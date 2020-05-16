Политика

Lenta.ruLenta.ruСША понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне. Об этом сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн, передает The Washington Post.
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НАСА разочаровалось в «Роскосмосе»

Lenta.ru06:04

Доля на Луне: НАСА назвало условие участия России в новом проекте

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NASA представило принципы международного соглашения об освоении Луны

Говорит Москвавчера в 11:57
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Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
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Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
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Армия и оружие

Первый самолёт с российскими военными вернулся из Сербии

«Первый самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, прибыл на аэродром Чкаловский», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
RT на русском 06:21
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Происшествия

СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»

News.ru вчера в 10:19
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Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
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Общество

Италия намерена открыть границы 3 июня

Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня.
Коммерсантъ вчера в 22:43
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Общество

В Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен.
Невские Новости 01:45
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Игры

Epic Games представила Unreal Engine 5 на PlayStation 5

Компания Epic Games анонсировала Unreal Engine 5 с видеороликом, демонстрирующим технологии нового движка на PlayStation 5.
NewInform 13 мая в 11:48
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Политика

Белоруссия начала получать нефть из США

Начались поставки американской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru вчера в 08:31
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
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Спорт

Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса

RT на русском 07:02
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Общество

Скворцова сообщила об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

Выяснилось, что он "подавляет на 100 процентов цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр", сообщила руководитель ведомства.
РИА Новости вчера в 09:35
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Происшествия

В Липецкой области еще 27 пациентов вылечились от коронавируса

Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 234 человек. В среду, 13 апреля, из больниц выписали еще 27 пациентов.
Most.tv 13 мая в 07:56
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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Политика

Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 14 мая в 04:25
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Общество

Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы медиков об отсутствии выплат

Ранее сотрудники станции скорой помощи в Кемеровской области записали обращение к президенту и губернатору региона о том, что не получили обещанные выплаты.
РЕН ТВ вчера в 06:12
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Здоровье

Врач рассказала о «меняющихся» проявлениях коронавируса

Главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала о выявленных медиками изменениях в проявлении коронавируса.
РИА Новости 07:25
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Армия и оружие

Крейсер «Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" начал подводные испытания в Белом море.
Российская газета 07:15
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,8K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Футбол

Рестарт Бундеслиги: дортмундская «Боруссия» примет «Шальке»

В рамках 26-го тура сегодня пройдут три встречи.
ProstoProSport 02:55
Политика

Ницой назвала российские соцсети смертельной опасностью для Украины

«Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев», — добавила она.
Известия вчера в 23:47
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Общество

Предприниматель Евгений Чичваркин переболел коронавирусом

Ведомости 05:49
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Здоровье

Поселок Ягодное в Магаданской области закрыт на карантин

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление регионального правительства о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории поселка Ягодное в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
MagadanMedia.ru 05:22
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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Футбол

Лахиялов: были шокированы зарплатой Жиркова в «Анжи»

Газета.Ru 06:38
Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК вчера в 10:03
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