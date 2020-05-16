Политика
Lenta.ruСША понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне. Об этом сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн, передает The Washington Post.
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Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Армия и оружие
Первый самолёт с российскими военными вернулся из Сербии
«Первый самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, прибыл на аэродром Чкаловский», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
RT на русском 06:21
Происшествия
СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
News.ru вчера в 10:19
Общество
Италия намерена открыть границы 3 июня
Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Общество
В Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен.
Невские Новости 01:45
Игры
Epic Games представила Unreal Engine 5 на PlayStation 5
Компания Epic Games анонсировала Unreal Engine 5 с видеороликом, демонстрирующим технологии нового движка на PlayStation 5.
NewInform 13 мая в 11:48
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Политика
Белоруссия начала получать нефть из США
Начались поставки американской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru вчера в 08:31
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Спорт
Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
RT на русском 07:02
Общество
Скворцова сообщила об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
Выяснилось, что он "подавляет на 100 процентов цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр", сообщила руководитель ведомства.
РИА Новости вчера в 09:35
Происшествия
В Липецкой области еще 27 пациентов вылечились от коронавируса
Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 234 человек. В среду, 13 апреля, из больниц выписали еще 27 пациентов.
Most.tv 13 мая в 07:56
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 14 мая в 04:25
Общество
Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы медиков об отсутствии выплат
Ранее сотрудники станции скорой помощи в Кемеровской области записали обращение к президенту и губернатору региона о том, что не получили обещанные выплаты.
РЕН ТВ вчера в 06:12
Здоровье
Врач рассказала о «меняющихся» проявлениях коронавируса
Главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала о выявленных медиками изменениях в проявлении коронавируса.
РИА Новости 07:25
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Армия и оружие
Крейсер «Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море
Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" начал подводные испытания в Белом море.
Российская газета 07:15
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Футбол
Рестарт Бундеслиги: дортмундская «Боруссия» примет «Шальке»
В рамках 26-го тура сегодня пройдут три встречи.
ProstoProSport 02:55
Политика
Ницой назвала российские соцсети смертельной опасностью для Украины
«Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев», — добавила она.
Известия вчера в 23:47
Здоровье
Поселок Ягодное в Магаданской области закрыт на карантин
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление регионального правительства о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории поселка Ягодное в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
MagadanMedia.ru 05:22
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Футбол
Лахиялов: были шокированы зарплатой Жиркова в «Анжи»
Газета.Ru 06:38
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК вчера в 10:03