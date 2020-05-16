Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне. Об этом сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн, передает The Washington Post.

США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны

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