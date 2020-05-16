Политика

Lenta.ruLenta.ruСША понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне. Об этом сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн, передает The Washington Post.
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В Черногории освободят сербского епископа и священников

В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
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Соломон Кверквелия выступает за «Локомотив» с 2017 года, является чемпионом России трёхкратным обладателем национального кубка.
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