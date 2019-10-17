Политика
Rambler News ServiceСША пообещали снять санкции с Турции и не вводить новые
США не будут вводить новые санкции против Турции, если Анкара выполнит договоренности по временному прекращению огня в Сирии, а также отменит недавно введенные ограничения, когда огонь прекратится на постоянной основе.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 21:20, Вашингтон
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru вчера в 09:58
Общество
Счётная палата сообщила о сокращении численности личного состава МВД
Как сообщается на сайте ведомства, в 2018 году не удалось достичь планового значения в 95% показателя уровня укомплектованности личным составом органов внутренних дел.
RT на русском вчера в 00:57
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru 19:24
Хоккей
Игрок «Вегаса» Зыков сделал заявление по поводу своей дисквалификации
Ранее клуб сделал заявление по поводу дисквалификации Зыкова.
Газета.Ru 15:25
Шоу-бизнес
Филиппу Киркорову после шоу вместо цветов подарили гигантскую сёмгу
В Республике Коми фанаты после концерта Филиппа Киркорова преподнесли исполнителю огромную сёмгу, чем ошарашили его.
News.ru вчера в 16:17
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись два жилых дома
РИА Новости 05:38
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10 может разблокировать посторонний человек
Новый смартфон Samsung Galaxy S10 может разблокировать посторонний человек из-за некорректной работы подэкранного ультразвукового датчика отпечатков пальцев.
UfaTime.ru 15:09
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Водянова в силуэтном алом платье посетила званый ужин Рудковской
Обычно продюсер устраивает теплые ужины для друзей перед Новым годом, но в этот раз она организовала званый вечер осенью совместно с брендом Dior.
Телепрограмма вчера в 07:19
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском вчера в 15:36
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
RT на русском 21:03
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Здоровье
Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева
Комсомольская правда 07:25
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
Накануне стало известно, что господин Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе).
Коммерсантъ 18:14
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info 15 октября в 04:29
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 13:36
Шоу-бизнес
Дочь Пескова выходит за мужчину на 10 лет старше
Накануне у двух самых дорогих, по словам Лизы, были дни рождения — у отца и возлюбленного, с которым они в отношениях уже пару лет.
Рамблер 00:46
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания 15:47
Происшествия
Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах
Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Авто
Hyundai и Kia предложат пожизненную гарантию на двигатели
Тарантас Ньюс 15 октября в 11:50
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12