Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСША пообещали снять санкции с Турции и не вводить новые

США не будут вводить новые санкции против Турции, если Анкара выполнит договоренности по временному прекращению огня в Сирии, а также отменит недавно введенные ограничения, когда огонь прекратится на постоянной основе.
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США пообещали снять санкции с Турции и не вводить новые

Rambler News Service14:25

Трамп готов поэтапно отменить санкции против Турции

Московский Комсомолец14:11

Трамп подтвердил, что снимет санкции с Турции в обмен на прекращение огня

REGNUM15:10
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 21:20, Вашингтон
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru вчера в 09:58
Общество

Счётная палата сообщила о сокращении численности личного состава МВД

Как сообщается на сайте ведомства, в 2018 году не удалось достичь планового значения в 95% показателя уровня укомплектованности личным составом органов внутренних дел.
RT на русском вчера в 00:57
Политика

Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru 19:24
Хоккей

Игрок «Вегаса» Зыков сделал заявление по поводу своей дисквалификации

Ранее клуб сделал заявление по поводу дисквалификации Зыкова.
Газета.Ru 15:25
Шоу-бизнес

Филиппу Киркорову после шоу вместо цветов подарили гигантскую сёмгу

В Республике Коми фанаты после концерта Филиппа Киркорова преподнесли исполнителю огромную сёмгу, чем ошарашили его.
News.ru вчера в 16:17
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета 01:30
Происшествия

В пригороде Южно-Сахалинска загорелись два жилых дома

РИА Новости 05:38
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S10 может разблокировать посторонний человек

Новый смартфон Samsung Galaxy S10 может разблокировать посторонний человек из-за некорректной работы подэкранного ультразвукового датчика отпечатков пальцев.
UfaTime.ru 15:09
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Происшествия

Мужчина в маске и с топором ворвался в дагестанскую школу

Известия 13:25
Армия и оружие

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Водянова в силуэтном алом платье посетила званый ужин Рудковской

Обычно продюсер устраивает теплые ужины для друзей перед Новым годом, но в этот раз она организовала званый вечер осенью совместно с брендом Dior.
Телепрограмма вчера в 07:19
Культура

В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском вчера в 15:36
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика

Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
RT на русском 21:03
Армия и оружие

Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Здоровье

Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева

Комсомольская правда 07:25
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика

Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

Накануне стало известно, что господин Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе).
Коммерсантъ 18:14
Футбол

В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео

Чемпионат 15:00
Армия и оружие

Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы

Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info 15 октября в 04:29
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 13:36
Шоу-бизнес

Дочь Пескова выходит за мужчину на 10 лет старше

Накануне у двух самых дорогих, по словам Лизы, были дни рождения — у отца и возлюбленного, с которым они в отношениях уже пару лет.
Рамблер 00:46
Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания 15:47
Происшествия

Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах

Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Авто

Hyundai и Kia предложат пожизненную гарантию на двигатели

Тарантас Ньюс 15 октября в 11:50
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
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48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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