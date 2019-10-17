США не будут вводить новые санкции против Турции, если Анкара выполнит договоренности по временному прекращению огня в Сирии, а также отменит недавно введенные ограничения, когда огонь прекратится на постоянной основе.

США пообещали снять санкции с Турции и не вводить новые

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