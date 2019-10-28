США намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии и отвечать силой на попытки других сторон взять их под свой контроль. Об этом в понедельник, 28 сентября заявил глава Пентагона Марк Эспер.

США пообещали сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии

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