Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии

США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
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Лондон приветствует соглашение о создании Конституционного комитета Сирии

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В Вашингтоне приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии

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Коммерсантъ12:13

Британия призвала правительство Асада к работе с конституционным комитетом

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Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
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