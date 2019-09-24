Политика
РИА НовостиСША приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии
США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
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Общество
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Происшествия
В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг
Следователи в Саратове завели уголовное дело по факту убийства юношей 18-летней девушки из-за того, что она отказалась вернуть ему долг.
РБК вчера в 10:57
Спорт
Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.
iReactor 06:51
Наука
Самый мощный квантовый компьютер создали в Google
Газета.Ru 10:57
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия 19:22
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Политика
Соловьев раскричался из-за «либерального бреда» о России
Телеведущий Владимир Соловьев раскричался в эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда» об истории России.
Lenta.ru 21:33
Кино
Сериал «Чернобыль» получил премию «Эмми»
RuNews24.ru 02:07
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
МИР 24 21 сентября в 17:33
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж
Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.
Wday.ru 06:03
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Космос
NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну
Корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis.
РБК 21:26
Экономика
Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru 03:57
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Политика
Россия может смягчить кризис в Венесуэле – МИД Испании
Россия может сыграть существенную конструктивную роль в переговорах между сторонами республики, передает слова представителя испанского МИД РИА Новости.
РЕН ТВ 21:31
Энергетика
Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 00:46
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости 08:23
Общество
Узнай, какая теща или свекровь из тебя получится по знаку Зодиака
WMJ.ru вчера в 17:30
Транспорт
Во Владивостоке проезд в автобусе подорожает на 5 рублей
Во Владивостоке проезд в автобусах подорожает на 5 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Владивосток-Новости 05:08
Политика
На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе
Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Спорт
На объект ЧМ-2020 по бенди в Иркутске выделено более 2 млрд рублей
Министерству спорта России из резервного фонда правительства РФ будет выделено 2 миллиарда 153 миллиона 200 тысяч рублей для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области, соответствующий документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:32