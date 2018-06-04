Политика

Lenta.ruLenta.ruСША посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные. Об этом заявил представитель американского ведомства, передает ТАСС. По словам представителя, и Госдеп, и Конгресс выявили случаи, в которых Россия использовала энергетику «как враждебный игрок для враждебных целей».
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 американского внешнеполитического ведомства, представитель Госдепа в ответ на вопрос о контактах между Россией и США в нефтяной сфере назвал действия Москвы в области энергетики враждебными.
Известия02:46

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США назвали враждебными действия России в сфере энергетики

Газета.Ru04:10

В Госдепе США заявили о враждебных действиях России в сфере энергетики

РБК01:09

США обвинили Россию во враждебных действиях в энергетической сфере

ТАССвчера в 21:45

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Lenta.ruвчера в 22:47

США обвинили Россию в использовании энергетики «для враждебных целей»

Взгляд.рувчера в 22:44

Госдеп США: Россия использовала энергетику во враждебных целях

REGNUMвчера в 22:08

Госдеп США призвал Россию не использовать энергетику как политическое оружие

Интерфаксвчера в 23:00
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Происшествия

Москвичка получила ожоги 80 процентов тела после похода в солярий

РИА Новости 09:06
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК 10:15
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменили

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Lenta.ru 10:15
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:16
Спорт

Брянский чемпион Большунов не считает себя королём лыжных гонок

В ходе беседы журналист поинтересовался у нашего земляка считает ли он себя королём лыжных гонок.
Городской телеканал (Брянск) 06:15
Хоккей

Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 19 марта в 22:35
Политика

ЛНР с 23 марта запретит въезд с Украины на свою территорию

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ, которым из-за угрозы распространения коронавируса запретил с 00:00 23 марта въезд на территорию республики с территории Украины.
ТАСС 09:32
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Live24 07:26
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv вчера в 09:10
Общество

Дистанционную продажу лекарств разрешат в России с 27 марта

На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о разрешении онлайн-продажи лекарств.
Говорит Москва вчера в 11:50
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
RT на русском 09:51
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru вчера в 21:26
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Происшествия

Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов

В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:02
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».
Коммерсантъ вчера в 14:51
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Общество

В России школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Российских школьников отправят на каникулы с 23 марта по 12 апреля 2020 года.
9111.ru 18 марта в 04:08
Общество

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия

Общежитие НГУ закрыли на карантин: у студента подозревают коронавирус

Общежитие НГУ закрыли на карантин: у студента подозревают коронавирус. Парня госпитализировали в инфекционное отделение.
Любимый город 07:13
Шоу-бизнес

Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце

Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
Bimru.ru вчера в 04:14
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru 02:29
Политика

МИД объявил о принятии решения по вывозу россиян из Марокко

Российские власти прорабатывают схему вывоза россиян из Марокко.
Российская газета 09:48
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Общество

Новейший ледокол ВМФ России «обогреют» Великобритания и США

Lenta.ru 08:02
Здоровье

Губернатор проверил, как тверские больницы адаптированы для лечения пациентов с коронавирусом

Губернатор Игорь Руденя осмотрел оборудование в инфекционном госпитале в городской больнице №6. Там оборудовано 120 коек, которые могут быть задействованы для госпитализации заражённых пациентов.
Tverigrad.ru 07:29
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