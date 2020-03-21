Госдепартамент США не комментирует возможность введения санкций против России в связи с ситуацией на рынке нефти, однако утверждает, что Москва якобы предпринимает враждебные действия в сфере энергетики.

с чего всё началось

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные. Об этом заявил представитель американского ведомства, передает ТАСС. По словам представителя, и Госдеп, и Конгресс выявили случаи, в которых Россия использовала энергетику «как враждебный игрок для враждебных целей».

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