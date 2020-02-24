Вашингтон и Нью-Дели договорились о поставках вертолетов и другой военной техники более чем на $3 млрд, объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, контракты подпишут 25 февраля.

США поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд

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