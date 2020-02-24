Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд

Вашингтон и Нью-Дели договорились о поставках вертолетов и другой военной техники более чем на $3 млрд, объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, контракты подпишут 25 февраля.
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Трамп заявил о планах поставить Индии вертолёты на $3 млрд

RT на русском05:30

Трамп заявил, что США поставят Индии военные вертолеты и технику на сумму $3 млрд

ТАСС04:30

США собрались поставить Индии военных вертолетов на три миллиарда долларов

Lenta.ru05:00

Индия и США подпишут договор на поставку военных вертолетов на $3 млрд

Известия04:57

США поставят в Индию военные вертолеты и технику на сумму $3 млрд

Газета.Ru04:50

США поставят Индии военные вертолеты и другую боевую технику на 3 миллиарда долларов

Эхо Москвы04:32

США поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд

Коммерсантъ05:15
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Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Спорт

Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»

Городской телеканал (Брянск) вчера в 11:24
Технологии

Google выпустила новую версию Android

ТК Звезда вчера в 00:31
Политика

Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Общество

Украинцев предупредили о возможном снижении пенсий

На Украине пожаловались на внешнее управление страной Как передает агентство, в настоящий момент большая часть украинских пенсионеров (82 процента) получает пенсию, которая ниже фактического прожиточного минимума (около 10, 5 тыс рублей).
Национальная служба новостей 21 февраля в 15:59
Экономика

В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля

Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Газета.Ru 22 февраля в 05:15
Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

Коммерсантъ вчера в 14:55
Общество

Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать еду

Замглавы украинского Минздрава Виктор Ляшко заявил, что ведомство запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в Новых Санжарах.
Газета.Ru 02:42
Политика

Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Ведомости 06:01
Происшествия

В Киеве взорвали отделение банка

REGNUM 00:55
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

Газета.Ru 06:17
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 20 февраля в 16:50
Здоровье

В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом

Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил в своей отчете, что в городе Ухань 195 человек повторно заразились коронавирусом.
Московский Комсомолец 04:37
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Хоккей

В Тольятти юные хоккеисты устроили массовую драку

В Тольятти хоккейный матч детей в возрастной категории до 11 лет завершился массовой дракой.
РИА Новости 06:21
Гаджеты

Компания Realme представила флагман Realme X50 Pro 5G

Буквально только что закончилось мероприятие Realme, на котором компания показала свой первый 5G-флагман Realme X50 Pro 5G.
ITZine.ru 06:27
Хоккей

Заливщик льда заменил вратаря в матче НХЛ и принес победу команде

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» лишились из-за травм двух голкиперов — к игре пришлось привлечь «экстренного вратаря», который неожиданно для всех спас команду.
Salt Mag вчера в 10:29
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости вчера в 02:01
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 22 февраля в 03:38
Происшествия

Россиянин вышел в магазин за детской смесью и пропал

Житель Челябинска Семен Тютюев пропал после того, как вышел в магазин за детской смесью.
Lenta.ru 05:25
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру 22 февраля в 05:46
Гаджеты

Смартфон Essential PH-1 получит Android 11

Новость о предстоящем выпуске Android 11 для Essential PH-1 была подтверждена Жаном Батистом-Теу (Jean Baptiste-Theou), ведущим специалистом по системному программному обеспечению в Essential.
iXBT.com 06:28
Транспорт

КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 05:32
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess

Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
РИА Новости 05:10
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
Футбол

Юрген Клопп: «Не понимаю этой шутки про „лучшую команду мира“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласился с теми, кто называет его команду лучшей в мире.
Матч ТВ 04:16
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей

Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.
Аргументы и Факты вчера в 18:13
Единоборства

Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо

Британский боксер Тайсон Фьюри рассек ухо американцу Деонтею Уайлдеру во время поединка.
ТАСС Спорт вчера в 12:12
Экономика

Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.
РБК 06:06
Шоу-бизнес

Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства

ФАН вчера в 18:22
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