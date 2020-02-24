США предоставят индийским военно-морским силам современные военные вертолеты на сумму $3 млрд, заявил американский президент Дональд Трамп, находясь с официальным визитом в Индии.

Происшествия В Одессе женщину убило упавшим деревом Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Политика Назван президентский рейтинг Зеленского Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.

Общество Китайские ученые назвали промежуточных переносчиков коронавируса «Животным-хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши, а панголины, возможно, являются одним из промежуточных хозяев», - приводит слова чиновника РИА Новости.

Общество Премьер Украины назвал торговлю оружием способом выплатить ипотеку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в его стране молодые семьи едва ли смогут взять квартиру в ипотеку из-за высокой ставки.

Общество В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных Как следует из заявления, путём голосования в ходе заседания в понедельник, 24 февраля, комитет постановил «полностью запретить незаконную торговлю дикими животными, искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения».

Происшествия Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.

Политика Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука» Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.

Биатлон Чешская биатлонистка припомнила россиянкам допинговый скандал в Сочи Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова напомнила российским спортсменкам про отобранные серебряные медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил.

Общество Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.

Шоу-бизнес Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.

Общество В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Омане, сообщает оманское телевидение со ссылкой на заявление министерства здравоохранения султаната.

Экономика Курганский «Водный союз» опротестует решение по тарифам на воду Курганское предприятие АО «Водный Союз» приняло решение обратиться с апелляционной жалобой на решение Курганского областного суда от 21 февраля отказать в иске по оспариванию базового тарифа на водоснабжение и водоотведение 2019 года, на основе которого утверждены тарифы на ближайшие пять лет.