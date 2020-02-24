Армия и оружие
Rambler News ServiceСША поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд
США предоставят индийским военно-морским силам современные военные вертолеты на сумму $3 млрд, заявил американский президент Дональд Трамп, находясь с официальным визитом в Индии.
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Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Политика
Назван президентский рейтинг Зеленского
Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Общество
Китайские ученые назвали промежуточных переносчиков коронавируса
«Животным-хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши, а панголины, возможно, являются одним из промежуточных хозяев», - приводит слова чиновника РИА Новости.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Армия и оружие
Полковник ВСУ пообещал показать Европе «грозную силу» украинской армии
«Если стратегия изменится и Генштаб примет решение освободить захваченные территории Луганска и Донецка, тогда Европа увидит, что украинская армия — грозная сила, способная завершить эту войну», — объяснил Марченко.
Общество
Премьер Украины назвал торговлю оружием способом выплатить ипотеку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в его стране молодые семьи едва ли смогут взять квартиру в ипотеку из-за высокой ставки.
Армия и оружие
Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
Шоу-бизнес
Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Общество
В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных
Как следует из заявления, путём голосования в ходе заседания в понедельник, 24 февраля, комитет постановил «полностью запретить незаконную торговлю дикими животными, искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения».
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии
В Игринском районе Удмуртии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека и еще пятеро пострадали.
Политика
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Биатлон
Чешская биатлонистка припомнила россиянкам допинговый скандал в Сочи
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова напомнила российским спортсменкам про отобранные серебряные медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил.
Политика
Площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова.
Общество
Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства
Общество
В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Омане, сообщает оманское телевидение со ссылкой на заявление министерства здравоохранения султаната.
Музыка
Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2020»
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Общество
В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону с Петербургом
В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону, куда войдет территория на юго-востоке этой страны, Санкт-Петербург и Ленобласть.
Экономика
Курганский «Водный союз» опротестует решение по тарифам на воду
Курганское предприятие АО «Водный Союз» приняло решение обратиться с апелляционной жалобой на решение Курганского областного суда от 21 февраля отказать в иске по оспариванию базового тарифа на водоснабжение и водоотведение 2019 года, на основе которого утверждены тарифы на ближайшие пять лет.
Хоккей
Анкипанс: «Спасибо болельщикам из Новосибирска. Фантастика, люди отлично болели!»
Наука
Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта
Доктор Тэмми Тонг, автор исследования и эпидемиолог по вопросам питания из Департамента здоровья населения Наффилд при Оксфордском университете, сообщил: "Наиболее важный вывод заключается в том, что более высокий уровень потребления клетчатки, фруктов и овощей тесно связан с более низким риском ишемического инсульта".
Гаджеты
Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G
Компания Realme сегодня, 24 февраля, официально представила смартфон Realme X50 5G.