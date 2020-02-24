Армия и оружие

Rambler News ServiceRambler News ServiceСША поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд

США предоставят индийским военно-морским силам современные военные вертолеты на сумму $3 млрд, заявил американский президент Дональд Трамп, находясь с официальным визитом в Индии.
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США поставят Индии военные вертолеты и технику на сумму 3 миллиарда долларов, — пообещал Дональд Трамп

Эхо Москвы06:33

Трамп заявил о планах поставить Индии вертолёты на $3 млрд

RT на русском05:30

США собрались поставить Индии военных вертолетов на три миллиарда долларов

Lenta.ru05:00

США поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд

Коммерсантъ05:15

Индия и США подпишут договор на поставку военных вертолетов на $3 млрд

Известия04:57

США поставят в Индию военные вертолеты и технику на сумму $3 млрд

Газета.Ru04:50

Трамп заявил, что США поставят Индии военные вертолеты и технику на сумму $3 млрд

ТАСС04:30
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
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Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО

Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
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Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью

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Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
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Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека и еще пятеро пострадали.
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Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»

Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
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Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
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По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
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В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Омане, сообщает оманское телевидение со ссылкой на заявление министерства здравоохранения султаната.
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Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2020»

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КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
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В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону, куда войдет территория на юго-востоке этой страны, Санкт-Петербург и Ленобласть.
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Компания Realme сегодня, 24 февраля, официально представила смартфон Realme X50 5G.
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