Армия и оружие

Rambler News ServiceRambler News ServiceСША поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд

США предоставят индийским военно-морским силам современные военные вертолеты на сумму $3 млрд, заявил американский президент Дональд Трамп, находясь с официальным визитом в Индии.
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США поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд

Коммерсантъ05:15

США собрались поставить Индии военных вертолетов на три миллиарда долларов

Lenta.ru05:00

Трамп заявил, что США поставят Индии военные вертолеты и технику на сумму $3 млрд

ТАСС04:30

США поставят в Индию военные вертолеты и технику на сумму $3 млрд

Газета.Ru04:50

Трамп пообещал Индии вертолеты и технику на 3 млрд долларов

РЕН ТВ04:48

Индия и США подпишут договор на поставку военных вертолетов на $3 млрд

Известия04:57

Трамп: США готовы поставлять Индии «наиболее устрашающее оружие»

Красная весна04:57
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
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Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 февраля

Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником как 23 февраля, так и 14 октября.
РИА Новости 07:56
Общество

Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением нового года по лунному календарю.
Газета.Ru 01:13
Армия и оружие

Глава ПНС Ливии назвал Хафтара виновным в гуманитарной катастрофе

Ответственным за сложившийся в Ливии гуманитарный кризис является командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, заявил глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж 24 февраля на заседании Совета ООН по правам человека.
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Компания Realme представила флагман Realme X50 Pro 5G

Буквально только что закончилось мероприятие Realme, на котором компания показала свой первый 5G-флагман Realme X50 Pro 5G.
ITZine.ru 06:27
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Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
РИА Новости 01:29
Политика

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Авто

Эксперты рассказали, почему кроссоверам не нужен полный привод

Автомобильные марки массово отступают от внедорожных ценностей и переходят с рамной конструкции на несущий кузов, неразрезные мосты в задней подвеске сменяют многорычажной конструкцией, а постоянному полному приводу на смену пришел подключаемый, дополненный всевозможными интеллектуальными помощниками.
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Большинство жителей Молдавии захотели сближения с Россией

Еще 37% участников опроса (ранее столько же) назвали сближение с Россией хорошим делом.
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Вести.Ru 07:50
Армия и оружие

Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО

Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
RT на русском 07:14
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК 05:43
Политика

Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве

Глава нашего государства Эмомали Рахмон по приглашению президента России уважаемого Владимира Владимировича Путина примет участие в параде 9 мая в Москве.
ТАСС 07:00
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — подчеркнул Лавров.
REGNUM 08:07
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru 06:30
Здоровье

В КНР медики назвали вероятных промежуточных переносчиков коронавируса

Позже глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь заявил, что наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства, являются летучие мыши.
РИА Новости 08:14
Общество

Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл

Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
REGNUM 22 февраля в 14:00
Здоровье

Родовые сертификаты в России сделают электронными

Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Московский Комсомолец вчера в 11:20
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
Газета.Ru 06:17
Политика

На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР

В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Lenta.ru 07:35
Политика

Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости вчера в 09:34
Происшествия

В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности

В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Коммерсантъ 01:49
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В первую пятерку лидеров с 87,3 млн рублей попал фильм "Зов предков" - экранизация одноименной повести Джека Лондона с легендой "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Харрисоном Фордом в главной роли.
Газета.Ru 02:30
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Политика

Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
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Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»

Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
Иркутск Сегодня 20 февраля в 16:46
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Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше

Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.
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Биатлон

Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
РБК 08:09
Политика

Трамп хочет мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Газета.Ru вчера в 11:23
Спорт

Большунов порвал на себе стартовую майку после поражения на «Ски Туре»

Несмотря на поражение на «Ски Туре», Большунов сохранил уверенное лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
РБК вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью

Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Народные новости вчера в 12:24
Как работают Яндекс.Новости?
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