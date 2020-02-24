Армия и оружие
КоммерсантъСША поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд
Вашингтон и Нью-Дели договорились о поставках вертолетов и другой военной техники более чем на $3 млрд, объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, контракты подпишут 25 февраля.
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Гаджеты
На видео показали режим многозадачности в iOS 14
Работа iOS 14 осуществляется на iPhone 11 Pro Max. На видео показан новый режим многозадачности.
Происшествия
В Киеве взорвали отделение банка
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Происшествия
Потоп в украинской столице: возле метро «Сырец» забил гейзер
Возле станции метро «Сырец» в Киеве затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.
Общество
Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу
Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что употребление отдельных продуктов в вечернее время может вызывать проблемы со сном, включая бессонницу.
Музыка
Главный хит с нового альбома BTS собрал больше 700 млн просмотров
Самый популярный корейский бойз-бэнд выпустил четвертый альбом Map Of The Soul:7. Цифра семь означает, что в группе по-прежнему семеро поющих и танцующих парней, а BTS в этом году исполняется семь лет.
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Политика
Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке
Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Игры
В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3
Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Политика
Трамп прибыл с первым визитом в Индию
МИД Индии сообщил, что Трамп приехал, чтобы поучаствовать в массовом мероприятии "Намасте Трамп".
Футбол
Corriere dello Sport: Гаттузо хочет посдить Месси «в клетку»
Как сообщает итальянское издание «Corriere dello Sport» Гаттузо планирует поместить лидера сине-гранатовых Лионеля Месси «в клетку».
Происшествия
В Донецке два человека пострадали при хлопке газа в доме
Два человека пострадали при хлопке бытового газа в жилом доме в Донецке, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Общество
Евросоюз направит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом
Евросоюз намерен выделить 230 млн евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса.
Наука
Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции
Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
Экономика
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Политик добавил, что наряду с постепенным проявлением результатов мер по профилактике и контролю эпидемии у правительства есть "уверенность, ресурсы и условия для того, чтобы максимально минимизировать влияние эпидемии на экономику и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие страны".
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Певица Лолита Милявская продемонстрировала похудевшую фигуру в купальнике.
Политика
Премьер-министр Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Общество
Россиян с лайнера Diamond Princess поместили в карантин в Казани
Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess россияне прибыли в Казань. Власти Татарстана обеспечат их всем необходимым.
Происшествия
Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
Общество
Из-за аномального тепла в Москве распустились подснежники
В связи с аномально теплой погодой в столичном регионе досрочно распустились подснежники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 65 копеек
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 55,95 коп. и составил 64,3008 руб.
Авто
В России дебют Geely Coolray может быть перенесён из-за коронавируса
Издание "Китайские автомобили" сообщает, что на предприятии "Белджи" недооценили большой спрос на новый кроссовер Geely Coolray в Беларуси.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Политика
Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию
Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.
Шоу-бизнес