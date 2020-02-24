Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд

Вашингтон и Нью-Дели договорились о поставках вертолетов и другой военной техники более чем на $3 млрд, объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, контракты подпишут 25 февраля.
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США поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд

Коммерсантъ05:15

США собрались поставить Индии военных вертолетов на три миллиарда долларов

Lenta.ru05:00

США поставят Индии военные вертолеты на 3 млрд долларов

Взгляд.ру04:20

США поставят в Индию военные вертолеты и технику на сумму $3 млрд

Газета.Ru04:50

США поставят Индии военные вертолеты и другую боевую технику на 3 миллиарда долларов

Эхо Москвы04:32

Трамп заявил, что США поставят Индии военные вертолеты и технику на сумму $3 млрд

ТАСС04:30

Индия и США подпишут договор на поставку военных вертолетов на $3 млрд

Известия04:57
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