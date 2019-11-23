Армия и оружие
ИзвестияСША потеряли беспилотник в Ливии
Соединенные Штаты пoтеряли бecпилотник, кoторый был зaдействован в мониторинге экстремистской дeятельности, в ливийском Триполи. Об этом сooбщается в пресс-релизе, опубликованном Африканским командованием ВС США (AFRICOM). Утoчняется, что cвязь с аппapатом былa потeряна в четверг, 21 ноября.
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Армия и оружие
Российские С-400 заступят на боевое дежурство в Турции автономно
Купленные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут развернуты в режиме stand alone system («автономная система»), то есть станут работать независимо, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акара.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Происшествия
В аэропорту Львов самолёт при развороте выкатился за пределы ВПП
Пассажирский самолёт авиакомпании «Международные линии Украины» (МАУ) из-за сложных метеоусловий выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту украинского города Львова.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
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Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Происшествия
В центре Сухуми произошла стрельба
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Армия и оружие
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Эксперт сообщил, что в настоящее время ВВС Соединенных Штатов параллельно реализую две программы разработки гиперзвукового оружия: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Политика
Медведев вручил партбилеты «Единой России» Аксенову и Развожаеву
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партбилеты главе республики Крым Сергею Аксенову и врио главы Севастополя Михаилу Развожаеву.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удаляет из соцсетей фотографии с актрисой
Супруг Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышев начал удалять фотографии с женой из личного профиля в Instagram.
Футбол
ЦСКА начал искать замену Чалову, клуб готов продать игрока зимой
Sky Sports отмечает, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов уже во время зимнего трансферного окна может покинуть клуб.
Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Кино
Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Политика
Суд отказался принять иск Навального к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск оппозиционера Алексея Навального и его Фонда борьбы к президенту Владимиру Путину.
Наука
Пятую фундаментальную силу вселенной открыли венгерские физики
Происшествия
СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»
По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе».
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Общество
В Минздраве назвали новую дату подорожания медсправок для водителей
Согласно документу, новые правила медосмотра для получения водительских прав будут введены с 1 июля 2020 года.