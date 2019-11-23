США потеряли в Триполи беспилотник, который был задействован в мониторинге экстремистской деятельности, сообщило Африканское командование ВС США (AFRICOM).

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