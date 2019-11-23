Армия и оружие
РИА НовостиСША потеряли беспилотник в Ливии
США потеряли в Триполи беспилотник, который был задействован в мониторинге экстремистской деятельности, сообщило Африканское командование ВС США (AFRICOM).
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Шоу-бизнес
Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне
Телеведущая Виктория Боня записала видеоролик на Youtube, в котором провела экскурсию по своим новым апартаментам в Лондоне.
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Политика
В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час
В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Общество
Участник штурма в Беслане хочет «дать в челюсть Дудю» за его фильм
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Политика
ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину
Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Авто
На рынке появился Haval H9 для экстремального бездорожья
Как пишет издание "Njcar.ru", компания Great Wall начала продажи новой модификации внедорожника Haval H9 Special Edition, которая предназначена для радикального бездорожья.
Транспорт
Перемещения автомобилей в Центральной России отследят онлайн
Система по контролю проездов всех транспортных средств распространится на всю территорию Центрального федерального округа.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Спорт
Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
Общество
Замгенпрокурора назвал ошибкой новые правила медосмотра для водителей
Первый заместитель генпрокурора Александр Букман назвал ошибкой указ Минздрава о введении обязательных проверок на наркотики для получения водительских прав, сообщает Интерфакс .
Политика
США намерены сорвать покупку российских Су-35 Египтом
Известия / Александр Казаков Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон намерен не допустить закупок российских истребителей Су-35 Египтом.
Происшествия
Расчлененную женщину обнаружили в Кузбассе. Подозреваемый задержан
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Происшествия
Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви
Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.
Политика
Путин назвал причину распада СССР
Причиной распада СССР Путин назвал неэффективную экономическую политику Советского Союза.
Авто
Hyundai показала будущий Tucson
Южнокорейская компания заявляет, что представляет «следующее поколение этой дизайнерской инновации Hyundai», что, вероятно, намекает на то, что мы можем увидеть нечто подобное в будущих серийных моделях.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Общество
Непогода закрыла для полётов аэропорт Благовещенска
Непогода закрыла аэропорт Благовещенска для полётов.