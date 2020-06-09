Армия и оружие

Evo-rus.comEvo-rus.comСША «потеряли» гиперзвуковую ракету во время испытаний

США «потеряли» новейшую гиперзвуковую ракету во время испытаний.
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Подробнее о событии

СМИ сообщили об инциденте во время испытания гиперзвуковой ракеты в США

РБКвчера в 17:00

СМИ: тестовый образец гиперзвуковой ракеты уничтожен в ходе испытаний в США

ТАССвчера в 16:13

Американские военные едва не упустили гиперзвуковую ракету в свободный полет

Взгляд.рувчера в 14:21

США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

Известиявчера в 14:40

Гиперзвуковая ракета США была сбита, когда улетела в свободный полет

РЕН ТВвчера в 15:25

В США гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 14:21

Гиперзвуковая ракета чуть не ушла в свободный полет на испытаниях в США

Газета.Ruвчера в 15:30
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Армия и оружие

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

На новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, сообщил в беседе с «РИА Новости» летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.
РБК 02:55
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Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
56
Наука

У коронавируса обнаружили шесть отдельных разновидностей

Ученые проанализировали структуры десяти с лишним тысяч образцов SARS-CoV-2 и обнаружили, что в мире существуют шесть разновидностей нового коронавируса.
Planet Today 02:17
8
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
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Экономика

Минэкономики раскритиковало законопроект о запрете криптовалюты

Минэкономики направило в Госдуму письмо с критикой новой версии законопроекта о запрете криптовалюты.
РБК 02:37
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Происшествия

Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
34
Политика

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля.
Известия вчера в 10:59
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Гаджеты

Инсайдеры: NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 3090

NVIDIA готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090. Об этом сообщил портал igor'sLAB со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru вчера в 17:31
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
1,1K
Общество

В Крыму полностью снимают режим самоизоляции с 15 июня

REGNUM вчера в 08:46
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Финансы

Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов.
Вечерний курьер 07 июня в 02:10
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Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.
Piter.tv 00:27
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
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Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
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Общество

Назван лучший российский вуз в мировом рейтинге QS

Москва, 10 июня 2020, 09:10 — REGNUM Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова признан лучшим российским высшим учебным заведением по оценке мирового рейтинга QS World University Rankings.
REGNUM 02:10
73
Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Происшествия

В ульяновском СИЗО заключенные устроили бунт

Российская газета 02:07
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Экономика

В России для пенсионеров готовят две новые льготы

Всем российским пенсионерам готовят сразу две новые льготы. Об их появлении стало известно из законопроектов, которые поступили в Госдуму.
ФедералПресс 08 июня в 22:24
203
Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Коммерсантъ вчера в 14:30
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
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Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
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Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

Известия 01:12
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Общество

В Кузбассе выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом

В Кузбассе выявлено 48 новых случаев заражения COVID-19.
Вести Кузбасс вчера в 05:45
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Происшествия

В Одессе обрушился четырехэтажный дом

Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru вчера в 09:41
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Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС вчера в 00:07
137
Здоровье

Врач рассказала о вреде мороженого

Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно.
ТК Звезда 08 июня в 23:21
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