с чего всё началось

Мы настоятельно призываем иракских лидеров ещё раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ.

США разочарованы голосованием парламента Ирака, призывающего к выводу иностранных войск из страны. Об этом сообщает Госдепартамент Соединенных Штатов. Парламент Ирака проголосовал за то, чтобы иностранные войска, включая американских солдат, покинули территорию страны.

В Госдепе США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

Политика Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана Поверенный в делах Германии в Тегеране был вызван в воскресенье в МИД Ирана после высказываний немецких политиков о гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Спорт Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски» Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".

Гаджеты Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.

Политика Лидеры ФРГ, Франции и Британии призвали Иран не нарушать СВПД Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от шагов, не соответствующих Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), говорится в совместном заявлении лидеров.

Армия и оружие При атаке боевиков в Кении погибли военные США При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.

Политика Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии Лидер Социал-демократической партии Хорватии и бывший премьер Зоран Миланович во втором туре президентских выборов обходит действующего президента Колинду Грабар-Китарович, по подсчетам 99,85% участков.

Кино «Звездные войны» снова возглавили американский прокат Экранизация бродвейского мюзикла "Кошки", которую уже можно назвать одним из главных кинопровалов минувшего (и стартовавшего) года, в третьи выходные проката заработала $2,6 млн.

Футбол Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизма В районе тридцатой минуты нападающий хозяев Марио Балотелли обратил внимание главного арбитра на то, что фанаты гостей оскорбляют его на почве расизма.

Политика Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман Президент Украины Владимир Зеленский находится с семьей в Омане, где отдохнет и проведет ряд встреч на высшем уровне.

Происшествия Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда Тайская полиция задержала в Паттайе двух приезжих из России - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.

Армия и оружие Эрдоган отправил турецких военных в Ливию Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.

Общество В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.

Хоккей Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Политика Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты.