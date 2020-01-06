Политика
Политическая ЭкспертизаВ Госдепе США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
США разочарованы голосованием парламента Ирака, призывающего к выводу иностранных войск из страны. Об этом сообщает Госдепартамент Соединенных Штатов. Парламент Ирака проголосовал за то, чтобы иностранные войска, включая американских солдат, покинули территорию страны.
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Мы настоятельно призываем иракских лидеров ещё раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ.
с чего всё началось
Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.Газета.Ru16:01
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Госдепартамент: США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Московский Комсомолец16:21
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Политика
Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана
Поверенный в делах Германии в Тегеране был вызван в воскресенье в МИД Ирана после высказываний немецких политиков о гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Брагин: я поменял свои взгляды на хоккей после работы с Ларионовым
Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин дал комментарий после поражения в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Гаджеты
Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон
Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
Политика
В Иране предложили 80 млн долларов за убийство Трампа
Человеку, который убьет президента США Дональда Трампа, нужно заплатить 80 миллионов долларов.
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Политика
Лидеры ФРГ, Франции и Британии призвали Иран не нарушать СВПД
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от шагов, не соответствующих Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), говорится в совместном заявлении лидеров.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Спорт
Опубликован топ-5 игр для компьютеров и консолей 2019 года
В топ-5 включили одну игру для персональных компьютеров, две для Xbox One, одну для PS4 и одну для Nintendo Switch.
Политика
Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Хорватии и бывший премьер Зоран Миланович во втором туре президентских выборов обходит действующего президента Колинду Грабар-Китарович, по подсчетам 99,85% участков.
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Кино
«Звездные войны» снова возглавили американский прокат
Экранизация бродвейского мюзикла "Кошки", которую уже можно назвать одним из главных кинопровалов минувшего (и стартовавшего) года, в третьи выходные проката заработала $2,6 млн.
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Осасуной»
«Сельта» на своем поле принимала «Осасуну» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Футбол
Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизма
В районе тридцатой минуты нападающий хозяев Марио Балотелли обратил внимание главного арбитра на то, что фанаты гостей оскорбляют его на почве расизма.
Политика
Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский находится с семьей в Омане, где отдохнет и проведет ряд встреч на высшем уровне.
Происшествия
Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда
Тайская полиция задержала в Паттайе двух приезжих из России - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила на лыжи не только сына, но и мужа
Сама Ксения на горных лыжах катается, а вот ее супруг режиссер Константин Богомолов пока не очень уверенно спускается с гор.
Армия и оружие
Эрдоган отправил турецких военных в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Общество
В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр
Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Армия и оружие
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом
Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты.
Армия и оружие
Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности
Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Происшествия
В Танзании убили четырёх «колдунов»
Местные жители разгромили дом, где, по их мнению, проживали «чародеи», после чего совершили самосуд.
Экономика
Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».