Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВ Госдепе США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

США разочарованы голосованием парламента Ирака, призывающего к выводу иностранных войск из страны. Об этом сообщает Госдепартамент Соединенных Штатов. Парламент Ирака проголосовал за то, чтобы иностранные войска, включая американских солдат, покинули территорию страны.
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Морган Ортагус
Мы настоятельно призываем иракских лидеров ещё раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ.
— Морган ОртагусRT на русском 16:23
с чего всё началось
Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости
 со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Газета.Ru16:01

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