Политика

Взгляд.руВзгляд.руСША потребовали от Китая прекращения закупок иранской нефти

Как отметил Мнучин, США «находятся в тесном взаимодействии» с официальными лицами Китая с тем, чтобы добиться полного прекращения указанных поставок в страну. Мнучин напомнил, что США ранее ввели санкции против ряда китайских фирм, занимавшихся транспортировкой иранской нефти.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Вашингтон требует от Пекина полного отказа от иранской нефти

Вести.Финансвчера в 23:35

США добиваются, чтобы Китай прекратил покупать иранскую нефть

Эхо Москвывчера в 22:17

Мнучин заявил, что США добиваются от Китая прекращения закупок иранской нефти

ТАССвчера в 18:33

США потребовали от Китая прекращения закупок иранской нефти

Взгляд.рувчера в 20:26

США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

Известиявчера в 20:17

Мнучин: США рассчитывают на прекращение закупок иранской нефти Китаем

Московский Комсомолецвчера в 19:41

США потребовали от Китая отказаться от нефти из Ирана

РЕН ТВвчера в 20:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия

Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании

REGNUM вчера в 20:14
Наука

«Молекулярные швейцары» указали путь к лечению ожирения

Naked Science 10 января в 12:30
Общество

Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Lenta.ru вчера в 21:51
Политика

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Газета.Ru вчера в 21:00
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv 10 января в 08:09
Культура

Кукольный театр Нижнего Тагила поставит мюзикл с Бармалеем-Гитлером

Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко.
ИнфоСМИ 10 января в 13:31
Общество

На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.
РИА Новости вчера в 06:28
Происшествия

В Иркутске у школьника обнаружили открытую форму туберкулеза

В одной из школ Иркутска обнаружили туберкулез в открытой форме.
Твой Иркутск вчера в 21:00
Происшествия

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
ТАСС вчера в 10:04
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности

Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник, 13 января, утром в Москву из-за неисправности.
RT на русском вчера в 23:47
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Экономика

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Культура

Екатеринбуржцы победили в турнире ледовых скульптур в Перми

В Перми определены победители Рождественского турнира Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
Областная газета вчера в 01:50
Экономика

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков.
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия

В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик

В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
РБК вчера в 23:18
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Политика

Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Вести.Ru вчера в 07:12
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Avia.pro 11 января в 17:36
Наука

Зеленый чай в определенных количествах приводит к продлению жизни

Зеленый заварной чай в больших количествах приводит к продлению жизни человека.
Evo-rus.com 11 января в 04:08
Футбол

«Реал» выиграл Суперкубок Испании

"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
Вести.Ru вчера в 15:50
Фигурное катание

Пермские фигуристы победили на юношеской Олимпиаде в Швейцарии

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов - воспитанники пермской школы фигурного катания - взяли золото на юношеских Олимпийских играх.
КП - Пермь вчера в 22:59
Общество

Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов

Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
РИА Новости вчера в 08:54
Политика

США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
Известия вчера в 18:42
Происшествия

Наткнулся на собственную лыжу и погиб: в Шерегеше скончался турист

В Шерегеше турист из Новосибирской области наткнулся на собственную лыжню и скончался от полученных травм, сообщает РИА Новости.
Сибдепо вчера в 00:36
Происшествия

В Екатеринбурге нашлась пропавшая школьница

В Екатеринбурге нашлась 13-летняя девочка, которую искали с 31 декабря. Как сообщили в полиции, школьница сама вернулась домой 12 января.
Екатеринбург в интернете вчера в 23:39
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews 11 января в 12:02
Политика

Австрия выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
REGNUM вчера в 23:03
Происшествия

В Приморье осужденного нашли мертвым в колонии

РИА Новости вчера в 20:09
Космос

Американские астрономы определили пригодные для жизни звездные системы

VSE42.RU вчера в 23:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное