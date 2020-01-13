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Взгляд.руСША потребовали от Китая прекращения закупок иранской нефти
Как отметил Мнучин, США «находятся в тесном взаимодействии» с официальными лицами Китая с тем, чтобы добиться полного прекращения указанных поставок в страну. Мнучин напомнил, что США ранее ввели санкции против ряда китайских фирм, занимавшихся транспортировкой иранской нефти.
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Мнучин: США рассчитывают на прекращение закупок иранской нефти Китаем
Московский Комсомолецвчера в 19:41
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