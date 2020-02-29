Армия и оружие

Наша версияНаша версияСША потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
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с чего всё началось

США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.
РИА Новостивчера в 20:56

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США потребовали от России «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

Газета.Ru01:37

США потребовали от России «немедленно посадить» военные самолеты в Сирии

РБКвчера в 23:56

США потребовали от России «немедленно посадить» самолеты ВКС РФ в Сирии

REGNUMвчера в 23:53

Постпред США при ООН призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии»

ТАССвчера в 23:53

США призвали Россию «посадить» военные самолёты в Сирии

RT на русскомвчера в 22:34

США потребовали от России немедленно посадить боевые самолеты в Сирии

Lenta.ruвчера в 23:56

США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

РИА Новостивчера в 20:56
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Биатлон

СМИ: проведение этапа КМ в Чехии под вопросом из-за коронавируса

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) может быть отменен из-за коронавируса, сообщает radio.cz.
РИА Новости 06:50
Происшествия

На Урале второклассник умер во время урока

В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
REGNUM 03:22
Общество

FIA и Ferrari заключили соглашение

F1news.ru вчера в 12:40
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
Ведомости 05:56
Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
ТАСС 02:01
Футбол

Азмун из-за болезни пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не сможет помочь команде в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится сегодня, 29 февраля, в Санкт-Петербурге.
Чемпионат 05:23
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru вчера в 07:57
Общество

В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова

В центре Москвы на Страстном бульваре начался марш памяти Бориса Немцова. Согласованное с властями шествие пройдет до проспекта Сахарова.
Коммерсантъ 06:07
Армия и оружие

ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Инфорос вчера в 05:22
Общество

Исполняется 20 лет подвигу шестой роты псковских десантников

53 новости вчера в 04:31
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 06:23
Политика

В партии Зеленского анонсировали кадровые перестановки

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировали кадровые перестановки.
Lenta.ru 06:43
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Минпромторг расширил их перечень Минпромторг включил в перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, сразу несколько брендов — Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Происшествия

В Приморье возбудили дело из-за порноролика на уличном экране

Полиция в Приморье возбудила уголовное дело после того, как на праздновании Масленицы в Михайловском районе неизвестные показали на уличном экране порноролик, сообщает региональное УМВД РФ.
РИА Новости 06:59
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Футбол

«Ливерпуль» могут лишить чемпионства из-за эпидемии коронавируса

По информации британских СМИ, "Ливерпуль" может остаться без чемпионского титула из-за вспышки коронавируса в Европе.
Soccer.ru вчера в 11:02
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия 27 февраля в 22:01
Кино

Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»

News.ru вчера в 08:33
Биатлон

Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы

Газета.Ru 05:51
Космос

Космический телескоп Хаббл сфотографировал захватывающую дух галактику

Как пишет портал Scitechdaily, объект этого изображения известен как NGC 691, и может находиться на расстоянии около 120 миллионов световых лет от Земли.
ГЛАС.RU вчера в 08:50
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Политика

Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Главного редактора телеканала RTVI и автора Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину.
Российская газета 06:33
Общество

Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись на Украину

Украинские рыбаки, которых 15 февраля задержали в Азовском море сотрудники ФСБ России, вернулись на материковую Украину, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
РИА Новости 06:50
Кино

Маколей Калкин появится в новой «Американской истории ужасов»

39-летний Калкин уже давно не появлялся в крупных проектах, занимаясь своим подкастом и напоминая о себе появлениями на разных интернет-каналах.
Культуромания 26 февраля в 13:14
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости 27 февраля в 19:29
Экономика

Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
REGNUM вчера в 21:49
Армия и оружие

Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
RT на русском вчера в 08:17
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Общество

Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ вчера в 06:26
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
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