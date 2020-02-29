Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.

с чего всё началось

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Биатлон Елисеев выиграл спринтерскую гонку на ЧЕ по биатлону Россиянин Матвей Елисеев одержал победу в спринтерской гонке на 10 км, которая проходила в рамках чемпионата Европы в белорусских Раубичах.

Шоу-бизнес Галкин показал трогательное фото Пугачевой с детьми В Instagram-аккаунте Максима Галкина появился очередной семейный снимок. На фото запечатлена Примадонна с двумя детьми — Гарри и Лизой.

Армия и оружие США помогут Турции воевать с Россией Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.

Происшествия На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.

Политика Украина не станет праздновать День Победы 9 мая Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".

Космос Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.

Общество Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

Общество Канада перестанет оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл В Министерстве общественной безопасности Канады заявили, что страна больше не будет оплачивать охрану принца Гарри, его супруги Меган Маркл и их маленького сына Арчи Харрингтона.

Авто Под налог на роскошь подпали новые машины Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей. В расширенный список теперь входят 1298 моделей автомобилей.

Кино Во Франции вручили кинопремию «Сезар» В Париже в ночь на 29 февраля объявили лауреатов кинопремии «Сезар». Лучшим фильмом признали картину «Отверженные» режиссера Ладжа Ли.