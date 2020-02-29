Армия и оружие
Наша версияСША потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
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с чего всё началось
Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.РИА Новостивчера в 20:56
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