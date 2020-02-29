Армия и оружие

Наша версияНаша версияСША потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
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США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.
РИА Новостивчера в 20:56

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США потребовали от России «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

Газета.Ru01:37

США потребовали от России «немедленно посадить» военные самолеты в Сирии

РБКвчера в 23:56

США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

РИА Новостивчера в 20:56

Постпред США при ООН призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии»

ТАССвчера в 23:53

США призвали Россию «посадить» военные самолёты в Сирии

RT на русскомвчера в 22:34

США потребовали от России «немедленно посадить» самолеты ВКС РФ в Сирии

REGNUMвчера в 23:53

США потребовали от России немедленно посадить боевые самолеты в Сирии

Lenta.ruвчера в 23:56
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Форвард «Зенита» Азмун не сыграет против «Локомотива»

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Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
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В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
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Президент СБР проведет встречу с руководством IBU по делу Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев проведет встречу с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) по делу российского спортсмена Александра Логинова, сообщает ТАСС.
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Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

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Галкин показал трогательное фото Пугачевой с детьми

В Instagram-аккаунте Максима Галкина появился очередной семейный снимок. На фото запечатлена Примадонна с двумя детьми — Гарри и Лизой.
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Авто

Audi объявила стоимость кроссовера SQ7 для авторынка РФ

Как сообщили в компании, кроссовер Audi SQ7 оснащен 4-литровым дизельным двигателем мощностью 422 лошадиных силы.
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На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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Футбол

Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против «Урала»

Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
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Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний

Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.
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Здоровье

В России тестируют два препарата для лечения от редких болезней

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Финансы

Кабинет министров РФ одобрил изменения в закон о валютном регулировании

Изменения в законодательство о валютном регулировании и контроле было одобрено Правительством РФ.
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Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
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В Министерстве общественной безопасности Канады заявили, что страна больше не будет оплачивать охрану принца Гарри, его супруги Меган Маркл и их маленького сына Арчи Харрингтона.
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За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество

Сборочно-командное судно проекта «Морской старт» направилось в Россию

РИА Новости вчера в 14:15
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март

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В Минюсте обещают пересмотреть размер новых штрафов за нарушение ПДД

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Под налог на роскошь подпали новые машины

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Во Франции вручили кинопремию «Сезар»

В Париже в ночь на 29 февраля объявили лауреатов кинопремии «Сезар». Лучшим фильмом признали картину «Отверженные» режиссера Ладжа Ли.
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Политика

Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили в Украину

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Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости 27 февраля в 23:27
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