Экономика
РБКСША потребовали отстранить Дерипаску от принятия решений в группе ГАЗ
В апреле 2018 года группа ГАЗ, как и другие крупнейшие компании Олега Дерипаски и сам бизнесмен, была внесена в санкционный список Минфина США. Банки, поставщики и другие контрагенты рискуют попасть под вторичные санкции при работе с фигурантами этого списка.
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Игры
Новая Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X и PC
Piter.tv 13:47
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Кино
Дэвид Франко сыграет рэпера Ваниллу Айса в биографическом фильме
Культуромания 11:39
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Политика
Записи переводчика на встрече Путина и Трампа отказались публиковать
Суд США отказался публиковать записи американского переводчика на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Lenta.ru 14:29
Происшествия
В Австрии осудили чеченца за терроризм и атаки на российских военных
Земельный суд Вены осудил на 10 лет выходца из Чечни и боевика террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России) в подготовке нападения на российских военных, повлекшего смерть четырех человек.
Lenta.ru 14:07
Космос
Корпорация Arianespace назначила запуск трех спутников на 28 июля
Французская компания Arianespace объявила о планах запустить на орбиту Земли три спутника 28 июля, сообщается на официальном сайте корпорации 21 июля.
ИА Красная Весна 21 июля в 13:43
Здоровье
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Глава Минздрава не уточнил, когда планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19.
RT на русском 11:05
Армия и оружие
Немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал готовивших переворот военных
Издание пишет, что в последние месяцы немецкие военные обменивались через Telegram-канал правоэкстремистского содержания планами по поводу гражданской войны и противодействия инакомыслящим.
Взгляд.ру 14:23
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Политика
Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Коммерсантъ 05:25
Хоккей
НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
Самый ценный хоккеист уходящего сезона будет выбран из числа нападающих, играющих за команды «Нью-Йорка», «Эдмонтона» и «Колорадо».
CT news 11:44
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Политика
Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ 03:44
Футбол
Юран прокомментировал вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ
Главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что ему жалко болельщиков «Крыльев Советов», которым в следующем сезоне предстоит переживать за свою команду в ФНЛ.
Metaratings вчера в 09:19
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» успешно пристыковался к МКС
Москва, 23 июля 2020, 20:57 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15», запущенный 23 июля с космодрома «Байконур» на ракете-носителе «Союз-2.1а», пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 13:57
Технологии
«Юла» и Avito опровергли утечку данных сотен тысяч пользователей
Сервисы для онлайн-размещения объявлений Avito и «Юла» опровергли утечку данных 600 тысяч пользователей.
Lenta.ru 14:37
Политика
Захарова заявила о фактическом выходе Украины из Минских соглашений
Вечерняя Москва 11:48
Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service вчера в 02:34
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытания в космосе противоспутникового оружия, говорится в официальном заявлении командования.
РИА Новости 11:54
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Гаджеты
Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android
Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service 05:13
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Футбол
Хвича может перейти из «Рубина» в «Спартак»
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщил комментатор и журналист Константин Генич.
Vprognoze.ru 10:40
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:40
Политика
МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах
Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
RT на русском 11:21
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Обычно при заметном выделении метана в придонной области бактерии начинали его активно утилизировать, не позволяя газу подняться к поверхности, но в шлаковых конусах пролива Мак-Мердо этого не происходит: хотя первые сообщения о накапливающемся у дна метане появились еще девять лет назад, активность метанотрофных микроорганизмов на локации менялась очень медленно.
Naked Science 07:11
Космос
Россия построит ракету для запуска малых спутников в 2024 году
Россия привлечет частников к разработке летного образца ракеты сверхлегкого класса к 2024 году, следует из презентации первого заместителя гендиректора "Роскомоса" Юрия Урличича.
РИА Новости 13:23
Кино
Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
Экранизация компьютерной игры-файтинга Mortal Kombat не уступит по степени жестокости оригиналу, сообщает Comic Book со ссылкой на снимавшегося в фильме актера Льюиса Тана.
Газета.Ru 11:41