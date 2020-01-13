Общество

ИзвестияИзвестияСША потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в воскресенье, 12 января, в эфире телеканала Fox News.
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США потребовали от Китая отказаться от поставок нефти из Ирана

Газета.Ruвчера в 23:51

Вашингтон требует от Пекина полного отказа от иранской нефти

Вести.Финансвчера в 23:35

Мнучин: США рассчитывают на прекращение закупок иранской нефти Китаем

Московский Комсомолецвчера в 19:41

США потребовали от Китая прекращения закупок иранской нефти

Взгляд.рувчера в 20:26

США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

Известиявчера в 20:17

США добиваются, чтобы Китай прекратил покупать иранскую нефть

Эхо Москвывчера в 22:17

Мнучин заявил, что США добиваются от Китая прекращения закупок иранской нефти

ТАССвчера в 18:33
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Финансы

Курс доллара снизился до 61,05 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
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Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
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Лариса Гузеева переписала все имущество на своих детей

Оказалось, ведущая переписала все имущество на своих детей.
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Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
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Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
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Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Политика

МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
ТАСС 01:24
Футбол

«Рубин» с Тарасовым вылетел на сбор в Турцию

13 января «Рубин» отправился на первый зимний тренировочный сбор, который пройдет в Турции.
Sport24.ru 01:29
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
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Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников решил бросить юмор

News.ru вчера в 10:01
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Массовое ДТП с автобусом произошло в Ленобласти

В Ленинградской области столкнулись восемь автомобилей и автобус, в результате инцидента пострадал один человек.
Газета.Ru 02:18
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Футболист избил судью за красную карточку и попал под суд

Камиллери не согласился покинуть матч, выполнил попытку напасть на судью и забрать у него карточки, но ему не позволили игроки.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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Происшествия

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
РИА Новости 01:18
Общество

Сотовые операторы повысят стоимость тарифов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Lenta.ru вчера в 21:51
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru вчера в 11:46
Автоспорт

Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика

Газета.Ru вчера в 15:58
Происшествия

Пострадавший в новосибирском аквапарке подросток скончался в больнице

16-летний подросток, который 8 января пострадал в новосибирском аквапарке «Аквамир», скончался в больнице, передает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 13 января.
Известия 01:02
Происшествия

СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

В России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
РИА Новости вчера в 18:19
Экономика

АСИ предложило поддерживать рождение ребенка по схеме «плюс один»

В отличие от прошлых программ агентство предложило взять в качестве базовой модель семьи с двумя детьми, и меры поддержки в соответствии с инициативой должны будут распространяться на рождение любого ребенка, в том числе в бездетных семьях и семьях с одним ребенком.
РБК 02:39
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Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews 11 января в 12:02
Теннис

Рейтинг WTA. Екатерина Александрова стала первой ракеткой России

Вести.Ru 02:30
Общество

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Lenta.ru вчера в 19:56
Экономика

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году

Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.
Известия вчера в 22:47
Общество

20 лучших и худших платьев звезд на Critic’s Choice Awards 2020

Все наряды звезд на Critic's Choice Awards 2020 смотрите в нашей фотогалерее.
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Политика

В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
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Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

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Афонские старцы предрекли Шнурову внезапную смерть из-за клипа «Иисус»

URA.Ru вчера в 21:31
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Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

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