Общество
ИзвестияСША потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в воскресенье, 12 января, в эфире телеканала Fox News.
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Мнучин: США рассчитывают на прекращение закупок иранской нефти Китаем
Московский Комсомолецвчера в 19:41
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Курс доллара снизился до 61,05 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
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В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
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Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
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Происшествия
В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
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Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Автоспорт
Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
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16-летний подросток, который 8 января пострадал в новосибирском аквапарке «Аквамир», скончался в больнице, передает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 13 января.
Происшествия
СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Общество
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Экономика
АСИ предложило поддерживать рождение ребенка по схеме «плюс один»
В отличие от прошлых программ агентство предложило взять в качестве базовой модель семьи с двумя детьми, и меры поддержки в соответствии с инициативой должны будут распространяться на рождение любого ребенка, в том числе в бездетных семьях и семьях с одним ребенком.
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Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Общество
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Общество
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Политика
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Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
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Афонские старцы предрекли Шнурову внезапную смерть из-за клипа «Иисус»
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