Политика

ИзвестияИзвестияСША потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в воскресенье, 12 января, в эфире телеканала Fox News.
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США потребовали от Китая отказаться от поставок нефти из Ирана

Газета.Ruвчера в 23:51

Мнучин заявил, что США добиваются от Китая прекращения закупок иранской нефти

ТАССвчера в 18:33

США добиваются, чтобы Китай прекратил покупать иранскую нефть

Эхо Москвывчера в 22:17

США потребовали от Китая прекращения закупок иранской нефти

Взгляд.рувчера в 20:26

США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

Известиявчера в 20:17

Мнучин: США рассчитывают на прекращение закупок иранской нефти Китаем

Московский Комсомолецвчера в 19:41

Вашингтон требует от Пекина полного отказа от иранской нефти

Вести.Финансвчера в 23:35
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Бизнесмены Челнов требовали снять Абдуллина с поста руководителя исполкома. По их словам, чиновник годами «динамил» предпринимателей .
Kazanfirst.ru 11 января в 08:30
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Умер мальчик, которому сосед выстрелил в голову

Восьмилетний мальчик, раненый в голову пулей из пневматической винтовки, скончался в больнице Екатеринбурга.
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В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Российская газета 01:11
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Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Вести.Ru вчера в 07:12
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
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Путин в шутку предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

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В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 11 января в 18:18
Общество

В Австралии голодным животным сбросили с вертолетов тонны моркови

В Австралии к спасению пострадавших от пожаров животных подключили авиацию. С воздуха зверям сбросили тысячи килограммов моркови.
НТВ вчера в 05:07
Общество

Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса

Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
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«Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел»

"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне.
РИА Новости вчера в 19:08
Политика

Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
Известия вчера в 18:04
Экономика

Какие акции принесли убыток в прошлом году

РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
РБК вчера в 02:00
Политика

Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов

Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
Накануне.Ru вчера в 21:38
Общество

В России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
РИА Новости вчера в 14:59
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

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СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
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Умеренный рост демонстрирует цена на нефть марки WTI

Цена на февральские поставки нефти WTI демонстрирует рост после продолжительного падения.
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Общество

Сказки, карнавалы и выставки: в России отметят старый Новый год

ТАСС вчера в 23:08
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Зеленый чай в определенных количествах приводит к продлению жизни

Зеленый заварной чай в больших количествах приводит к продлению жизни человека.
Evo-rus.com 11 января в 04:08
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 11 января в 15:43
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
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Экономика

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
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Общество

Комитет Госдумы не принял законопроект о блокировке электронной почты

Клишас предлагал блокировать отдельные электронные сообщения, но в комитете по госстроительству напоминают, что блокирование переписки конкретного пользователя не мешает ему тут же создать новый аккаунт.
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Мария Миронова впервые показала младшего сына

Мария Миронова впервые показала младшего сына Актриса выложила трогательный снимок.
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Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой

Тринадцатилетняя девочка, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, самостоятельно вернулась домой, сообщает в понедельник пресс-служба городского УМВД.
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Армия и оружие

75 лет назад началась Восточно-Прусская операция

Парламентская газета вчера в 16:37
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