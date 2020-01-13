США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в воскресенье, 12 января, в эфире телеканала Fox News.

США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

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