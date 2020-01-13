Политика
ИзвестияСША потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в воскресенье, 12 января, в эфире телеканала Fox News.
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Мнучин: США рассчитывают на прекращение закупок иранской нефти Китаем
Московский Комсомолецвчера в 19:41
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Бизнесмены Челнов требовали снять Абдуллина с поста руководителя исполкома. По их словам, чиновник годами «динамил» предпринимателей .
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Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
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Восьмилетний мальчик, раненый в голову пулей из пневматической винтовки, скончался в больнице Екатеринбурга.
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В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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Путин в шутку предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
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Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Общество
В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Общество
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Общество
В Австралии голодным животным сбросили с вертолетов тонны моркови
В Австралии к спасению пострадавших от пожаров животных подключили авиацию. С воздуха зверям сбросили тысячи килограммов моркови.
Общество
Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса
Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Космос
«Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел»
"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне.
Политика
Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Политика
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
Общество
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Энергетика
Умеренный рост демонстрирует цена на нефть марки WTI
Цена на февральские поставки нефти WTI демонстрирует рост после продолжительного падения.
Общество
Сказки, карнавалы и выставки: в России отметят старый Новый год
Наука
Зеленый чай в определенных количествах приводит к продлению жизни
Зеленый заварной чай в больших количествах приводит к продлению жизни человека.
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
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Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Экономика
Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
Общество
Комитет Госдумы не принял законопроект о блокировке электронной почты
Клишас предлагал блокировать отдельные электронные сообщения, но в комитете по госстроительству напоминают, что блокирование переписки конкретного пользователя не мешает ему тут же создать новый аккаунт.
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые показала младшего сына
Мария Миронова впервые показала младшего сына Актриса выложила трогательный снимок.
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
Тринадцатилетняя девочка, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, самостоятельно вернулась домой, сообщает в понедельник пресс-служба городского УМВД.
Армия и оружие