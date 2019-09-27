Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСША потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова. По словам защитницы, открыто дело об экстрадиции россиянина в США.
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В Испании открыто дело о выдаче задержанного россиянина США

Коммерсантъвчера в 15:40

В ФБР отказались рассказать, в чем обвиняют арестованного в Испании россиянина

Комсомольская правдавчера в 21:16

В ФБР отказались комментировать дело задержанного в Испании по запросу США россиянина

ТАССвчера в 18:39

В ФБР не стали комментировать задержание россиянина по запросу в Испании

РБКвчера в 22:20

Власти США требуют выдать россиянина, задержанного в Испании

РЕН ТВвчера в 15:32

США требуют передать им задержанного в Испании россиянина

RT на русскомвчера в 14:57

США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

РИА Новостивчера в 14:42
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Здоровье

Ученые назвали полезные для здоровья сердца продукты

По данным врачей, сохранению здоровья сердца будет способствовать употребление в пищу фасоли, кураги и орехов, в которых содержится большое количество калия и магния, а также отказ от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы.
REGNUM 00:26
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В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья

Культуромания 27 сентября в 14:49
Армия и оружие

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM вчера в 19:25
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Гаджеты

Sony случайно рассекретила флагманский смартфон Xperia на базе топовой платформы Snapdragon 865

Компания Sony уже работает над своим следующим флагманским смартфоном Xperia .
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Игры

Пользователям Steam разрешили ставить анимированные обложки для игр

Разработчики Steam выпустили обновление для тестового интерфейса библиотеки, в котором добавили опцию установки своей обложки для игр.
CyberSport.ru вчера в 06:43
Политика

В Австрии начались досрочные парламентские выборы

В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.
RT на русском 00:18
Политика

Эрдоган предложил США купить ЗРК Patriot

Мойка78 27 сентября в 23:57
Наука

Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках

Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.
Газета.Ru 27 сентября в 04:38
Армия и оружие

Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица

РИА Новости вчера в 20:23
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Футбол

«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА

RT на русском вчера в 04:59
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Здоровье

Врачи назвали пять продуктов, мешающих похудеть

Людям, которые стремятся похудеть, специалисты советуют обращать внимание на рацион питания. Некоторые продукты мешают сбросить килограммы.
Волгоградская правда вчера в 11:34
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК вчера в 07:33
Театры

Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru вчера в 05:25
Политика

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Экономика

Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Финансы

До каких пределов может взлететь доллар и упасть евро

Рубль в сентябре торгуется подвижно, но в целом смотрится стабильным и устойчивым на фоне общемировой качки, перепадов настроений в нефти и ухудшения отношения инвесторов к риску.
Российская газета 26 сентября в 23:00
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Теннис

Шарапова встретилась в Италии с Сафиным

Российская теннисистка Мария Шарапова в Италии встретилась в Италии с соотечественником Маратом Сафиным.
Спорт-Экспресс вчера в 16:56
Общество

Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории

Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Армия и оружие

В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной

При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Космос

Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship

Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости вчера в 21:54
Общество

В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах

Подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
РБК вчера в 08:12
Происшествия

В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом

Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru вчера в 20:28
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