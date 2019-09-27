Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСША потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова. По словам защитницы, открыто дело об экстрадиции россиянина в США.
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В ФБР не стали комментировать задержание россиянина по запросу в Испании

РБК22:20

В ФБР отказались рассказать, в чем обвиняют арестованного в Испании россиянина

Комсомольская правда21:16

В ФБР отказались комментировать дело задержанного в Испании по запросу США россиянина

ТАСС18:39

В Испании открыто дело о выдаче задержанного россиянина США

Коммерсантъ15:40

Власти США требуют выдать россиянина, задержанного в Испании

РЕН ТВ15:32

США требуют передать им задержанного в Испании россиянина

RT на русском14:57

США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

РИА Новости14:42
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Общество

Кому и насколько повысят зарплаты с 1 октября 2019 года

Согласно подписанному указу Владимира Путина с 1 октября 2019 года более двух миллионов россиян ожидают повышение заработной платы.
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

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В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru 11:45
Происшествия

В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

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Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Политика

В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

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RT на русском 16:32
Кино

Создатели «Мстителей» представили профайл Тора

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Происшествия

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Шоу-бизнес

«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
Известия 16:10
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Происшествия

Театр.doc обвинил полицию в попытке срыва спектакля о наркотиках

Спектакль называется «Рейв#228».
Говорит Москва 12:29
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Общество

Джигурда пообещал не соблюдать запрет на курение на балконах

Экспресс газета вчера в 14:26
Автоспорт

У Квята в Сочи снова отказал мотор

ProstoProSport 05:40
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Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
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Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
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Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
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Волейбол

Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.
REGNUM вчера в 04:38
Футбол

«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым

RT на русском 11:23
Наука

Частицы пластика нашли в чайных пакетиках

Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.
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Армия и оружие

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
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«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА

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Происшествия

Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике

РИА Новости 13:47
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В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом

Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
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