Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова. По словам защитницы, открыто дело об экстрадиции россиянина в США.

США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

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