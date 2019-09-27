Происшествия
РИА НовостиСША потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина
Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова. По словам защитницы, открыто дело об экстрадиции россиянина в США.
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В ФБР отказались рассказать, в чем обвиняют арестованного в Испании россиянина
Комсомольская правда21:16
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Общество
Кому и насколько повысят зарплаты с 1 октября 2019 года
Согласно подписанному указу Владимира Путина с 1 октября 2019 года более двух миллионов россиян ожидают повышение заработной платы.
Стерлеград вчера в 05:00
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Политика
В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у Президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
Военное дело вчера в 14:49
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
RT на русском 16:32
Кино
Создатели «Мстителей» представили профайл Тора
Игромания.ру 13:05
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
Известия 16:10
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Происшествия
Театр.doc обвинил полицию в попытке срыва спектакля о наркотиках
Спектакль называется «Рейв#228».
Говорит Москва 12:29
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Общество
Джигурда пообещал не соблюдать запрет на курение на балконах
Экспресс газета вчера в 14:26
Автоспорт
У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport 05:40
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Футбол
Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия 19:59
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском 22:27
Волейбол
Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.
REGNUM вчера в 04:38
Футбол
«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым
RT на русском 11:23
Наука
Частицы пластика нашли в чайных пакетиках
Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.
Москва 24 21:23
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM 19:25
Футбол
«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА
RT на русском 04:59
Армия и оружие
В Сирии начнет работу новая судоремонтная мастерская
Слово и Дело 26 сентября в 12:26
Происшествия
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
РИА Новости 13:47
Происшествия
В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом
Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru 20:28