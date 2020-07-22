Согласно экспертной оценке, отношения двух государств уже вряд ли когда-нибудь смогут восстановиться до уровня, что был до президентства Дональда Трампа. США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.

Политика Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 15

Политика В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований. 127

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 198

Политика Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля "С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров. 66

Общество Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 1

Общество В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года». 56

Общество Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica. 175

Армия и оружие ВМС США разработают комплексную стратегию применения беспилотников Начальник военно-морских операций ВМС США (Chief of naval operations, CNO) адмирал Майкл Гилдей поручил разработать комплексную стратегию развертывания беспилотных аппаратов – летающих, над- и подводных, сообщает Defense News.

Общество Собянин уволил главу департамента образования Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. 257

Происшествия Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля «По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда. 57

Космос Открыт самый яркий в рентгеновском диапазоне далекий квазар В своей работе авторы сообщают об обнаружении мощного рентгеновского излучения со стороны источника, который получил обозначение CFHQSJ142952+544717 – что делает его самым ярким в рентгеновском диапазоне квазаром, имеющим высокую величину красного смещения, на сегодняшний день. 1

Общество Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдеп в связи с нападением американских полицейских на съемочную группу Первого канала. 63

Политика Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле. 27

Шоу-бизнес Аллу Пугачеву упрекнули в равнодушии к своим детям Один из фанатов семейной четы поделился своим мнением о том, что Максим более добр с детьми, больше уделяет им времени и вообще больше вовлечен в процесс взросления Лизы и Гарри. 6

Футбол Краснодар — Ахмат 4:0 22 июля в Краснодаре состоялся матч 30-го, заключительного, тура российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» принимал «Ахмат».

Общество Особое мнение: Дмитрий Гордон Дмитрий Гордон был гостем программы "Особое мнение". После 19 часов в программе "Особое мнение" уже Кирилл Рогов, политолог.

Общество Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу. 17

Музыка Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы. 187

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 189

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 76