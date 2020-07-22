Политика
Газета.RuСША потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
Согласно экспертной оценке, отношения двух государств уже вряд ли когда-нибудь смогут восстановиться до уровня, что был до президентства Дональда Трампа. США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
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Общество
Нурмагомедов высказался об умершем отце
Lenta.ru 17:55
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
РИА Новости 16:48
Путешествия
Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября
В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября.
Московский Комсомолец 11:57
Гаджеты
Изготовлена первая материнская плата на российском процессоре Baikal-M
Первая материнская плата на базе отечественного процессора Baikal-M под управлением операционной системы «Альт» запущена в производство компанией «Эдельвейс», сообщает 22 июля пресс-служба компании «Байкал Электроникс».
ИА Красная Весна 15:22
Футбол
«Ливерпуль» получил чемпионский кубок за победу в АПЛ
Газета.Ru 17:50
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня 06:08
Кино
Раскрыты сроки выхода второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Старатели сайта Redanian Intelligence выяснили по своим каналам приблизительные производственные и премьерные сроки продолжения «Ведьмака».
Киноафиша России 09:44
Финансы
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Доллар может рухнуть в 2020 году, заявил экономист Михаил Делягин, подсказав, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.
iReactor 05:52
Здоровье
Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури
Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки.
Волга-Медиа 19 июля в 15:52
Гаджеты
Apple выпустила новую бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила третьи бета-версии операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad.
Деловое.ТВ 15:05
Авто
Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии
Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов подарил бывшей жене дом за 70 миллионов рублей
Сегодня стало известно, что Эмин позаботился и о нынешней жизни Алены. Так, певец купил для жкс-возлюбленной дом за 70 миллионов рублей.
Вокруг ТВ 10:55
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Политика
Москалькова прокомментировала санкции США против Кадырова
Санкции не являются конструктивным подходом к разрешению споров, запреты и ограничения могут привести к нарушению прав человека и являются нецивилизованными формами урегулирования конфликтов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" США.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
Армия и оружие
Госдеп пообещал жесткий ответ при подтверждении сговора РФ с талибами
Соединенные Штаты предпримут жесткие ответные меры, если подтвердится информация о том, что Россия предлагала в Афганистане вознаграждение участникам движения «Талибан» (запрещено в РФ) за нападения на американских солдат.
Известия 16:48
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Шоу-бизнес
Павел Прилучный жестко осадил подписчика за вопрос о личной жизни
Павел Прилучный подчеркнул, что личная жизнь касается только его самого и обсуждать это он не намерен.
OAnews 05:23
Футбол
Марко Николич: 28 июля «Локомотив» начнет подготовку к новому сезону
Главный тренер «Локомотива» рассказал, когда команда начнет подготовку к новому сезону.
Советский спорт 16:04
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Космос
Новые структуры магнитного поля открыты в галактике NGC 4217
В новой работе международная команда исследователей подробно проанализировала магнитное поле галактики NGC 4217, близкой по строению к Млечному пути, при помощи методов радиоастрономии и смогла открыть прежде неизвестные структуры магнитного поля.
AstroNews.ru 13:45
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфакс 14:41