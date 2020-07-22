Политика

Газета.RuГазета.RuСША потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

Согласно экспертной оценке, отношения двух государств уже вряд ли когда-нибудь смогут восстановиться до уровня, что был до президентства Дональда Трампа. США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
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