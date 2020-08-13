США повысили прогноз производства и экспорта российской пшеницы

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В Минсельхозе США предполагают, что производство пшеницы в России составит 78 миллионов тонн, то есть на два процента выше, чем рассчитывалось ранее. Экспорт достигнет 37,5 миллиона тонн, или на 4,2 процента выше июльского прогноза.