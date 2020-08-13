США повысили прогноз производства и экспорта российской пшеницы
В Минсельхозе США предполагают, что производство пшеницы в России составит 78 миллионов тонн, то есть на два процента выше, чем рассчитывалось ранее. Экспорт достигнет 37,5 миллиона тонн, или на 4,2 процента выше июльского прогноза.В источнике
С чего всё началось
Минсельхоз США повысил для России прогноз по урожаю пшеницы
Минсельхоз США (USDA) в своем августовском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию повысил для России оценку по сбору пшеницы на 1,5 млн тонн - с 76,5 млн тонн в июле до 78 млн тонн (без учета Крыма).
Российская газета12 августа в 15:03
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США повысили прогноз производства и экспорта российской пшеницы
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