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Национальное Аграрное Агентство
Национальное Аграрное Агентство

США повысили прогноз производства и экспорта российской пшеницы

В Минсельхозе США предполагают, что производство пшеницы в России составит 78 миллионов тонн, то есть на два процента выше, чем рассчитывалось ранее. Экспорт достигнет 37,5 миллиона тонн, или на 4,2 процента выше июльского прогноза.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Минсельхоз США повысил для России прогноз по урожаю пшеницы

Минсельхоз США (USDA) в своем августовском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию повысил для России оценку по сбору пшеницы на 1,5 млн тонн - с 76,5 млн тонн в июле до 78 млн тонн (без учета Крыма).
Российская газета12 августа в 15:03
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Минсельхоз США ожидает увеличения урожая пшеницы в России

Экономика сегоднявчера в 08:08
Независимая газета

Агросектор будет единственным островком стабильности в РФ

Независимая газетавчера в 13:21
Российская газета

Зерно сомнения

Российская газетавчера в 11:50
Народные новости

Минсельхоз США спрогнозировал крупнейший урожай пшеницы в России

Народные новостивчера в 13:26
Зерно Он-Лайн

Минсельхоз США повысил прогноз мирового урожая сои. Но не для России

Зерно Он-Лайнвчера в 09:30
Агробук

Минсельхоз США повысил прогноз по сбору пшеницы в России

Агробуквчера в 03:35
Национальное Аграрное Агентство

США повысили прогноз производства и экспорта российской пшеницы

Национальное Аграрное Агентствовчера в 03:24

Более 1000 ученых Белоруссии подписали петицию против насилия

Более 1000 молодых ученых Белоруссии подписали письмо «Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь» против насилия, пишет Onliner со ссылкой на председателя президиума Национальной академии наук республики Владимира Гусакова.
Более 1000 ученых Белоруссии подписали петицию против насилия
BFM.ru00:12
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Гол и передача Радулова позволили «Далласу» обыграть «Калгари»

Помимо россиянина, заброшенным шайбами отметились следующие хоккеисты: Диллон Дюбе («Калгари»), Дерек Форборг («Калгари»), Миро Хейсканен («Даллас») – 2 гола, Тобиас Ридер («Калгари»), Сэм Беннет («Калгари»).
ГЛАС.RU01:30

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети

Художники Никита Орлов и Иван Десятниченко считают, что будущая Lada Vesta могла бы получить более агрессивный дизайн, который придадут новые бампера, иная решетка радиатора с оригинальным рисунком, а также узкие рефлекторные фары и светодиодные задние фонари.
SpeedMe00:55
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы.
Lenta.ru01:27
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В нескольких регионах ожидается аномально теплая погода

Температура выше нормы ожидается в ближайшие дни в Тюменской области, Красноярском крае и нескольких регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ01:01

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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