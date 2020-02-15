Политика
ТАСССША повысят пошлины на самолеты из ЕС
Власти США с 18 марта до 15% повышают пошлины на самолеты, импортируемые из ЕС. Это следует из распространенного в пятницу заявления аппарата представителя США на торговых переговорах.
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с чего всё началось
Власти США приняли решение поднять пошлины на импортируемые из Евросоюза (ЕС) самолеты, сообщается на сайте аппарата торгового представителя Соединенных Штатов.Газета.Ruвчера в 21:01
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В результате мероприятия уровень доверия граждан к деятельности российского лидера составил 65,5%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,3% респондентов.
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