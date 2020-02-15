Политика
ТАСССША повысят пошлины на самолеты из ЕС
Власти США с 18 марта до 15% повышают пошлины на самолеты, импортируемые из ЕС. Это следует из распространенного в пятницу заявления аппарата представителя США на торговых переговорах.
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Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра
Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Здоровье
Онкологи назвали первый симптом рака печени
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых, боль в правой верхней части живота является первым признаком рака печени.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
Футбол
«Уфа» сыграет с ЦСКА на сборе в Испании
Определились соперники «Уфы» на заключительном зимнем сборе в Бенидорме (Испания).
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Политика
Турчинов обвинил США в обмане Украины
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
Футбол
В Москве простились с Рейнгольдом
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск
Супруги решили взять отпуск на время каникул своих детей, чтобы провести с ними больше времени в неформальной обстановке.
Здоровье
Башкирия вошла в число лидеров по цифровизации медучреждений
Более 300 ФАПов в Башкирии было подключено к интернету за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Хоккей
Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»
"Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова.
Политика
Путин сменил губернатора Калужской области
Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской области, сообщается на сайте Кремля.
Космос
США назвали дату полета собственного корабля на МКС
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры
Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Кино
Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Армия и оружие
Сирийские курды: «Мы будем сражаться с американцами и противостоять им везде»
После серьёзных столкновений между сирийскими курдами и американскими военными в северо-восточной части Сирии, местные жители выступили с жёсткими намерениями противостоять США вместе с сирийскими войсками и Россией.
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
Бывший игрок «Зенита» Сиротов перешел в клуб из Казахстана
Воспитанник «Зенита» Владислав Сиротов продолжит карьеру в Казахстане, сообщает sports.kz.
Общество
«Я уже старый»: Александр Ширвиндт заявил об уходе из театра Сатиры
В театральном закулисье все чаще говорят о том, что 85-летний Александр Ширвиндт в скором времени подаст заявление об отставке с должности художественного руководителя театра Сатиры.