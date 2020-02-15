Политика

ТАССТАСССША повысят пошлины на самолеты из ЕС

Власти США с 18 марта до 15% повышают пошлины на самолеты, импортируемые из ЕС. Это следует из распространенного в пятницу заявления аппарата представителя США на торговых переговорах.
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В Airbus прокомментировали повышение пошлин США на самолеты из ЕС

ТАССвчера в 20:44

США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%

РИА Новостивчера в 20:19

В США повысят пошлины на самолёты из ЕС до 15%

RT на русскомвчера в 19:52

США объявили о повышении до 15% пошлин на самолеты из ЕС

Интерфаксвчера в 21:46

США повысят тарифы на самолеты из ЕС

Российская газетавчера в 23:23

США повысят пошлины на импортируемые из Евросоюза самолеты до 15%

РБКвчера в 21:39

США повысят до 15% пошлины на самолеты из ЕС

Коммерсантъвчера в 21:15
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Общество

ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра

Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями.
Новая газета 12 февраля в 04:27
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости 13 февраля в 03:34
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru вчера в 15:13
Общество

В Петербурге школьникам запретили станцевать в юбках под Queen

Gazeta.SPb 01:37
Здоровье

Онкологи назвали первый симптом рака печени

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых, боль в правой верхней части живота является первым признаком рака печени.
ToDay News Ufa 12 февраля в 23:22
Политика

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru вчера в 17:58
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
РИА Новости вчера в 17:52
Футбол

«Уфа» сыграет с ЦСКА на сборе в Испании

Определились соперники «Уфы» на заключительном зимнем сборе в Бенидорме (Испания).
Советский спорт 01:22
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 13 февраля в 09:05
Футбол

«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Vprognoze.ru вчера в 06:35
Политика

Турчинов обвинил США в обмане Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
RT на русском вчера в 03:20
Футбол

В Москве простились с Рейнгольдом

Спорт-Экспресс вчера в 04:03
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск

Супруги решили взять отпуск на время каникул своих детей, чтобы провести с ними больше времени в неформальной обстановке.
Paparazzi.ru вчера в 04:29
Здоровье

Башкирия вошла в число лидеров по цифровизации медучреждений

Более 300 ФАПов в Башкирии было подключено к интернету за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Bash.News вчера в 06:40
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru вчера в 14:54
Хоккей

Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»

"Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова.
Вести.Ru вчера в 21:45
Политика

Путин сменил губернатора Калужской области

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской области, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 13 февраля в 12:43
Космос

США назвали дату полета собственного корабля на МКС

Невские Новости вчера в 20:41
Культура

Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры

Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
Москва 24 13 февраля в 22:45
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия вчера в 06:50
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru вчера в 12:43
Армия и оружие

Сирийские курды: «Мы будем сражаться с американцами и противостоять им везде»

После серьёзных столкновений между сирийскими курдами и американскими военными в северо-восточной части Сирии, местные жители выступили с жёсткими намерениями противостоять США вместе с сирийскими войсками и Россией.
Avia.pro вчера в 21:34
Гаджеты

Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Что происходит 13 февраля в 15:06
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Футбол

Бывший игрок «Зенита» Сиротов перешел в клуб из Казахстана

Воспитанник «Зенита» Владислав Сиротов продолжит карьеру в Казахстане, сообщает sports.kz.
Спорт-Экспресс 00:58
Общество

«Я уже старый»: Александр Ширвиндт заявил об уходе из театра Сатиры

В театральном закулисье все чаще говорят о том, что 85-летний Александр Ширвиндт в скором времени подаст заявление об отставке с должности художественного руководителя театра Сатиры.
Собеседник вчера в 07:55
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