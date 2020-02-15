Политика

ТАССТАСССША повысят пошлины на самолеты из ЕС

Власти США с 18 марта до 15% повышают пошлины на самолеты, импортируемые из ЕС. Это следует из распространенного в пятницу заявления аппарата представителя США на торговых переговорах.
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В Airbus прокомментировали повышение пошлин США на самолеты из ЕС

ТАССвчера в 20:44

США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%

РИА Новостивчера в 20:19

США объявили о повышении до 15% пошлин на самолеты из ЕС

Интерфаксвчера в 21:46

В США повысят пошлины на самолёты из ЕС до 15%

RT на русскомвчера в 19:52

США повысят тарифы на самолеты из ЕС

Российская газетавчера в 23:23

США повысят пошлины на импортируемые из Евросоюза самолеты до 15%

РБКвчера в 21:39

США повысят до 15% пошлины на самолеты из ЕС

Коммерсантъвчера в 21:15
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Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

РИА Новости 00:54
Армия и оружие

Зеленский приказал поставить под ружьё 30 тысяч призывников

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о планах призвать на срочную службу в 2020 году 30 тысяч человек объявил замминистра обороны Украины Александр Полищук.
Новый День вчера в 08:30
Общество

Туристы из России покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже

Семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam, ставший на якорь в порту Сиануквиль в Камбодже, для возвращения на родину.
REGNUM 00:40
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Политика

Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 18:57
Политика

Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 09:17
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

РИА Новости 01:52
Здоровье

15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса

За минувшие сутки число подтверждённых зараженных увеличилось на целых 15 тыс. человек.
DixiNews 13 февраля в 07:27
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК вчера в 05:38
Биатлон

Биатлониста Устюгова признали виновным в употреблении допинга

Известия 03:01
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru вчера в 12:43
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Баскетбол

Команда США победила сборную мира в Матче восходящих звезд НБА

Команда США одержала победу над сборной мира в Матче восходящих звезд НБА.
РИА Новости 00:46
Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости 13 февраля в 03:34
Политика

Зеленский обсудил с сенаторами США расширение военной помощи Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с американскими законодателями расширение материальной помощи Киеву в сфере обороны.
NewInform вчера в 10:02
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Происшествия

Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

Вести.Ru вчера в 00:48
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Космос

NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»

Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Популярная механика 13 февраля в 03:10
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России

Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Известия 01:34
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Политика

ЦИК организует и проведет голосование по поправкам в Конституцию РФ

В бюллетене для голосования будет лишь один вопрос и два варианта ответа - да или нет, рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции сенатор Андрей Клишас.
Петербургский дневник вчера в 07:44
Общество

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
РИА Новости вчера в 11:38
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости вчера в 10:26
Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru вчера в 15:13
Армия и оружие

В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани

После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
РБК вчера в 20:29
Происшествия

В Петербурге из коронавирусного карантина сбежали еще трое человек

Из карантинного бокса Боткинской больницы в Санкт-Петербурге сбежали еще трое человек, пишет «Фонтанка».
Полит.ру вчера в 05:59
Спорт

Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на ЧМ, Мурашов — серебро

Павел Кулижников выиграл золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити.
Metaratings 01:30
Шоу-бизнес

У Лолиты случился приступ после концерта

После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.
НТВ вчера в 13:37
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