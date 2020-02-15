Власти США с 18 марта до 15% повышают пошлины на самолеты, импортируемые из ЕС. Это следует из распространенного в пятницу заявления аппарата представителя США на торговых переговорах.

США повысят пошлины на самолеты из ЕС

Армия и оружие Зеленский приказал поставить под ружьё 30 тысяч призывников Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о планах призвать на срочную службу в 2020 году 30 тысяч человек объявил замминистра обороны Украины Александр Полищук.

Политика Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Общество В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300 По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.

Шоу-бизнес Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».

Экономика Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.

Кино Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Космос NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1» Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.

Политика ЦИК организует и проведет голосование по поправкам в Конституцию РФ В бюллетене для голосования будет лишь один вопрос и два варианта ответа - да или нет, рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции сенатор Андрей Клишас.

Общество У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

Политика Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.