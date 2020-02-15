Политика
ТАСССША повысят пошлины на самолеты из ЕС
Власти США с 18 марта до 15% повышают пошлины на самолеты, импортируемые из ЕС. Это следует из распространенного в пятницу заявления аппарата представителя США на торговых переговорах.
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Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Армия и оружие
Зеленский приказал поставить под ружьё 30 тысяч призывников
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о планах призвать на срочную службу в 2020 году 30 тысяч человек объявил замминистра обороны Украины Александр Полищук.
Общество
Туристы из России покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже
Семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam, ставший на якорь в порту Сиануквиль в Камбодже, для возвращения на родину.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
Политика
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Здоровье
15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса
За минувшие сутки число подтверждённых зараженных увеличилось на целых 15 тыс. человек.
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Кино
Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Баскетбол
Команда США победила сборную мира в Матче восходящих звезд НБА
Команда США одержала победу над сборной мира в Матче восходящих звезд НБА.
Шоу-бизнес
Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой
Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Политика
Зеленский обсудил с сенаторами США расширение военной помощи Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с американскими законодателями расширение материальной помощи Киеву в сфере обороны.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Происшествия
Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Космос
NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России
Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Политика
ЦИК организует и проведет голосование по поправкам в Конституцию РФ
В бюллетене для голосования будет лишь один вопрос и два варианта ответа - да или нет, рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции сенатор Андрей Клишас.
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Армия и оружие
В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани
После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
Происшествия
В Петербурге из коронавирусного карантина сбежали еще трое человек
Из карантинного бокса Боткинской больницы в Санкт-Петербурге сбежали еще трое человек, пишет «Фонтанка».
Спорт
Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на ЧМ, Мурашов — серебро
Павел Кулижников выиграл золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити.
Шоу-бизнес
У Лолиты случился приступ после концерта
После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.