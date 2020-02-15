Политика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineСША повысят пошлины на самолеты из Евросоюза

Власти США приняли решение повысить пошлины на импортируемые из Евросоюза воздушные суда с десяти до пятнадцати процентов в марте 2020 года. Об этом сообщается в заявлении торгового представителя США, опубликованном в субботу, 15 февраля.
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В Airbus прокомментировали повышение пошлин США на самолеты из ЕС

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США объявили о повышении до 15% пошлин на самолеты из ЕС

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США повысят тарифы на самолеты из ЕС

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РБКвчера в 21:39

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Коммерсантъвчера в 23:01
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Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса

Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
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В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением разводить войска в Донбассе по секторам.
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Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
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Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

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Актер театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину в Санкт-Петербурге

Актер петербургского театра "Лицедеи" совершил наезд на жителя Санкт-Петербурга, пишут СМИ.
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Кокорина впервые сфотографировали в форме «Сочи»

Игрок проведет в команде весеннюю часть сезона. Александр Кокорин впервые попал в объективы камер в форме футбольного клуба "Сочи".
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Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского

Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.
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МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, где выступит на отдельной сессии и проведет ряд встреч с главами государств, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.
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Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко непоследовательны и имеют «нервный» характер.
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Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
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Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии

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Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
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