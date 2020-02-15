Власти США приняли решение повысить пошлины на импортируемые из Евросоюза воздушные суда с десяти до пятнадцати процентов в марте 2020 года. Об этом сообщается в заявлении торгового представителя США, опубликованном в субботу, 15 февраля.

США повысят пошлины на самолеты из Евросоюза

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