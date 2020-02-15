Политика
Страна Советов on-lineСША повысят пошлины на самолеты из Евросоюза
Власти США приняли решение повысить пошлины на импортируемые из Евросоюза воздушные суда с десяти до пятнадцати процентов в марте 2020 года. Об этом сообщается в заявлении торгового представителя США, опубликованном в субботу, 15 февраля.
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Шоу-бизнес
Собчак выложила фото с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
Политика
Макрон высказался об антироссийских санкциях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Шоу-бизнес
Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»
Политика
Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
Заявления о смерти НАТО сильно преувеличены, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
Общество
Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса
Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский военный вертолёт
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Футбол
Состояние стадиона «МЮ» отпугивает потенциальных покупателей
Сообщается, что семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая клубом, рассмотрит предложения потенциальных покупателей не ниже миллиарда фунтов.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Политика
Зеленский предложил разводить войска в Донбассе по секторам
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением разводить войска в Донбассе по секторам.
Политика
Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Лавров проводит в Мюнхене встречу с главой МИД Германии
Позже Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД Японии и Китая и выступит на Мюнхенской конференции.
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Происшествия
Актер театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину в Санкт-Петербурге
Актер петербургского театра "Лицедеи" совершил наезд на жителя Санкт-Петербурга, пишут СМИ.
Футбол
Кокорина впервые сфотографировали в форме «Сочи»
Игрок проведет в команде весеннюю часть сезона. Александр Кокорин впервые попал в объективы камер в форме футбольного клуба "Сочи".
Политика
Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского
Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, где выступит на отдельной сессии и проведет ряд встреч с главами государств, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.
Политика
Иран не может расшифровать самописцы «Боинга»
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко непоследовательны и имеют «нервный» характер.
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Армия и оружие
Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии
Политика
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Авто
Новый Haval H5 впервые запечатлели на тульском заводе Haval
Новый кроссовер Haval H5, призванный стать возрождённой версией некогда популярного внедорожника Great Wall Hover H5, сфотографировали на территории тульского завода Haval.
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