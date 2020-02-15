Власти США с 18 марта до 15% повышают пошлины на самолеты, импортируемые из ЕС. Это следует из распространенного в пятницу заявления аппарата представителя США на торговых переговорах.

США повысят пошлины на самолеты из ЕС

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