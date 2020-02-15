Политика
ТАСССША повысят пошлины на самолеты из ЕС
Власти США с 18 марта до 15% повышают пошлины на самолеты, импортируемые из ЕС. Это следует из распространенного в пятницу заявления аппарата представителя США на торговых переговорах.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество
Газаров может возглавить московский Театр Сатиры
Сергей Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИСа) в 1980 году, после чего приступил к работе в московском театре «Современник».
Общество
Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера
Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом.
Футбол
«Боруссия» повторила рекорды результативности «Баварии» и «Гамбурга»
Происшествия
В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Здоровье
Власти Китая заявили о решающем моменте в борьбе с коронавирусом
Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Лянь Ваннянь на пресс-конференции в Ухане заявил, что сейчас наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом, сообщает Al Jazeera.
Космос
США назвали дату полета собственного корабля на МКС
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Политика
Иран не может расшифровать самописцы «Боинга»
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму
Сотрудники ФСБ в Крыму пресекли деятельность крупной нарколаборатории.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»
Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
Общество
Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве
Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
Кино
Бекмамбетов снимет военный фильм в вертикальном формате
Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Общество
МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года
По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.
Происшествия
В Ростовской области мужчина случайно застрелил ребенка на охоте
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику в Ростовской области.
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Политика
В Кремле подготовили тезисы для агитации за изменение Конституции
Сегодняшнее распоряжение президента об организации подготовки проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию дало старт подготовке к информационной кампании.
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины рассказал о неизменности пути страны в НАТО
Украина идет в НАТО, есть только вопрос тактического плана — каким образом он будет построен, заявил глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк в интервью Deutsche Welle.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Политика
Что обсудили Путин и Зеленский в ходе телефонного разговора
В пятницу, 14 февраля, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый в 2020 году телефонный разговор.
Футбол
Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Урала» и «Факела»
Политика
Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
Футбол
Микель Артета: «„Арсеналу“ нужно быстро начать побеждать. Следующие 2-3 недели будут определяющими»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что ближайшие недели станут для клуба решающими в сезоне.
Армия и оружие
Вертолет Ка-52М может получить крылатую ракету с дальностью до 100 км
Новейший российский ударный вертолет Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету с дальностью применения до 100 км, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Политика