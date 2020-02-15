Политика

ТАССТАСССША повысят пошлины на самолеты из ЕС

Власти США с 18 марта до 15% повышают пошлины на самолеты, импортируемые из ЕС. Это следует из распространенного в пятницу заявления аппарата представителя США на торговых переговорах.
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В Airbus прокомментировали повышение пошлин США на самолеты из ЕС

ТАССвчера в 20:44

США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%

РИА Новостивчера в 20:19

США объявили о повышении до 15% пошлин на самолеты из ЕС

Интерфаксвчера в 21:46

В США повысят пошлины на самолёты из ЕС до 15%

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США повысят тарифы на самолеты из ЕС

Российская газетавчера в 23:23

США повысят пошлины на импортируемые из Евросоюза самолеты до 15%

РБКвчера в 21:39

США повысят до 15% пошлины на самолеты из ЕС

Коммерсантъвчера в 21:15
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Общество

Газаров может возглавить московский Театр Сатиры

Сергей Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИСа) в 1980 году, после чего приступил к работе в московском театре «Современник».
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Происшествия

В Белгородской области эвакуировали более 220 горняков из шахты

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Общество

Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом.
Газета.Ru 13 февраля в 22:53
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«Боруссия» повторила рекорды результативности «Баварии» и «Гамбурга»

Евро-футбол.ру 02:56
Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
RT на русском 02:33
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Газета.Ru 03:13
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Власти Китая заявили о решающем моменте в борьбе с коронавирусом

Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Лянь Ваннянь на пресс-конференции в Ухане заявил, что сейчас наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом, сообщает Al Jazeera.
РБК 04:36
Космос

США назвали дату полета собственного корабля на МКС

Невские Новости вчера в 20:41
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Политика

Иран не может расшифровать самописцы «Боинга»

Вести.Ru 03:55
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму

Сотрудники ФСБ в Крыму пресекли деятельность крупной нарколаборатории.
РБК 02:20
Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»

Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
ProstoProSport вчера в 16:37
Общество

Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве

Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
РБК вчера в 23:06
Кино

Бекмамбетов снимет военный фильм в вертикальном формате

RuNews24.ru вчера в 05:19
Футбол

«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
РБК вчера в 13:40
Общество

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.
Интерфакс 00:55
Происшествия

В Ростовской области мужчина случайно застрелил ребенка на охоте

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику в Ростовской области.
ТАСС 03:40
Армия и оружие

Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
REGNUM 13 февраля в 14:59
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 13 февраля в 09:05
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика

В Кремле подготовили тезисы для агитации за изменение Конституции

Сегодняшнее распоряжение президента об организации подготовки проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию дало старт подготовке к информационной кампании.
Коммерсантъ вчера в 09:25
Армия и оружие

Глава Минобороны Украины рассказал о неизменности пути страны в НАТО

Украина идет в НАТО, есть только вопрос тактического плана — каким образом он будет построен, заявил глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк в интервью Deutsche Welle.
Rambler News Service вчера в 12:54
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Политика

Что обсудили Путин и Зеленский в ходе телефонного разговора

В пятницу, 14 февраля, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый в 2020 году телефонный разговор.
RT на русском вчера в 13:30
Футбол

Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Урала» и «Факела»

ProstoProSport вчера в 13:24
Политика

Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
RT на русском 02:50
Футбол

Микель Артета: «„Арсеналу“ нужно быстро начать побеждать. Следующие 2-3 недели будут определяющими»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что ближайшие недели станут для клуба решающими в сезоне.
Sports.ru 03:11
Армия и оружие

Вертолет Ка-52М может получить крылатую ракету с дальностью до 100 км

Новейший российский ударный вертолет Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету с дальностью применения до 100 км, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Взгляд.ру 01:12
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Политика

Поляк рассказал о борьбе с властями из-за захоронений советских солдат

РИА Новости вчера в 18:26
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