Политика
ИзвестияСША предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил в воскресенье, 12 января, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью изданию Axios.
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с чего всё началось
"Мы связались с северокорейцами и сообщили им, что хотели бы возобновить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз проводились в начале октября", - сказал он в интервью изданию Axios.РИА Новостивчера в 18:17
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Футбол
Источник: Гутор отказал «Крыльям Советов» и перейдет в солигорский «Шахтер»
Сообщается, что российский клуб предложил более выгодные финансовые условия, однако 30-летний белорус принял решение остаться на родине и перейти в «Шахтер».
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
Шоу-бизнес
Настя Каменских порадовала поклонников пышными формами в бикини
На фото Каменских, полуобернувшись к зрителю, позирует в ярко-зелёном бикини, демонстрируя свой загар и аппетитные формы.
Политика
Вице-президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики.
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Политика
МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Политика
Крым планирует наладить новые маршруты поездов из Петербурга
Кино
Генри Кавилл получил за роль Геральта в «Ведьмаке» больше $3 млн
Например, самым высокооплачиваемым артистом в драматическом жанре стал Хавьер Бардем, за одну серию «Кортез», который ещё не вышел на экраны, он получал от Amazon Prime по $1,2 млн.
Общество
Американский рыбак поймал 158-килограммового окуня
Рыбак выловил окуня около побережья Флориды весом 158 килограммов.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Шоу-бизнес
Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни
Руслан Байсаров в 51 год женился на 18-летней модели из Чечни. Журналисты окрестили Аламат «шестой супругой» предпринимателя.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Футбол
Слуцкий ввел в казанском «Рубине» систему штрафов
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что вводит для игроков казанского клуба систему штрафов.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения
Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись 15 машин
"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
Мосгорсуд пересмотрит дело об авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
Второй Кассационный суд общей юрисдикции отменил решение и направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело об авиакатастрофе Ту-154, произошедшей под Сочи в 2016 году, сообщил РАПСИ адвокат Игорь Трунов.
Происшествия
Трубопровод прорвало в Барнауле, вода подтопила улицу
На месте аварии работают коммунальщики и сотрудники ГИБДД, регулирующие движение транспорта на месте выхода воды.
Гаджеты
Новые быстрые модели iPhone 5G выйдут в 2020 году
Аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо заявил, что самые быстрые из моделей iPhone с поддержкой 5G выйдут в 2020 году.
Общество
Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года
Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Гаджеты
Флагман Samsung Galaxy S20 Ultra удивляет производительностью
Samsung представит линейку смартфонов Galaxy S20 только в следующем месяце, однако в Сети уже появились результаты тестирования флагманской модели, которая будет выпущена под названием Samsung Galaxy S20 Ultra.
Финансы
Курс доллара снизился до 61,05 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.