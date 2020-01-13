с чего всё началось

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил в воскресенье, 12 января, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью изданию Axios.

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Политика Вице-президент Абхазии подал в отставку Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики.

Общество Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.

Кино Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.

Политика Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.

Политика Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).

Происшествия В Ленинградской области столкнулись 15 машин "На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.

Происшествия Мосгорсуд пересмотрит дело об авиакатастрофе Ту-154 в Сочи Второй Кассационный суд общей юрисдикции отменил решение и направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело об авиакатастрофе Ту-154, произошедшей под Сочи в 2016 году, сообщил РАПСИ адвокат Игорь Трунов.

Происшествия В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.

Гаджеты Флагман Samsung Galaxy S20 Ultra удивляет производительностью Samsung представит линейку смартфонов Galaxy S20 только в следующем месяце, однако в Сети уже появились результаты тестирования флагманской модели, которая будет выпущена под названием Samsung Galaxy S20 Ultra.