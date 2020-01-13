Политика

ИзвестияИзвестияСША предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил в воскресенье, 12 января, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью изданию Axios.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
"Мы связались с северокорейцами и сообщили им, что хотели бы возобновить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз проводились в начале октября", - сказал он в интервью изданию Axios
.
РИА Новостивчера в 18:17

Подробнее о событии

Вашингтон предложил Пхеньяну продолжить переговоры в Стокгольме

Московский Комсомолецвчера в 18:29

США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Известиявчера в 18:42

США предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме

Российская газетавчера в 18:38

США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры в Стокгольме

ТАССвчера в 18:33

США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Коммерсантъвчера в 19:09

США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры

RT на русскомвчера в 18:22

США предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме

РИА Новостивчера в 18:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Футбол

Источник: Гутор отказал «Крыльям Советов» и перейдет в солигорский «Шахтер»

Сообщается, что российский клуб предложил более выгодные финансовые условия, однако 30-летний белорус принял решение остаться на родине и перейти в «Шахтер».
Спорт-Экспресс 03:08
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Российская газета вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Настя Каменских порадовала поклонников пышными формами в бикини

На фото Каменских, полуобернувшись к зрителю, позирует в ярко-зелёном бикини, демонстрируя свой загар и аппетитные формы.
Discover24 02:39
Политика

Вице-президент Абхазии подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики.
Lenta.ru 04:11
Политика

Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США

Военное обозрение вчера в 17:50
Общество

Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах

По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Московский Комсомолец вчера в 10:58
Политика

МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
Российская газета 03:53
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
REGNUM 04:09
Общество

В екатеринбургском парке Маяковского демонтируют сразу 13 аттракционов

REGNUM 03:10
Политика

Крым планирует наладить новые маршруты поездов из Петербурга

Петербургский дневник 04:04
Политика

Макрон и Зеленский обсудили выполнение парижских договоренностей

РИА Новости 03:34
Кино

Генри Кавилл получил за роль Геральта в «Ведьмаке» больше $3 млн

Например, самым высокооплачиваемым артистом в драматическом жанре стал Хавьер Бардем, за одну серию «Кортез», который ещё не вышел на экраны, он получал от Amazon Prime по $1,2 млн.
News.ru 11 января в 16:38
Общество

Американский рыбак поймал 158-килограммового окуня

Рыбак выловил окуня около побережья Флориды весом 158 килограммов.
VSE42.RU вчера в 01:33
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Кино

Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Комсомольская правда 01:12
Шоу-бизнес

Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни

Руслан Байсаров в 51 год женился на 18-летней модели из Чечни. Журналисты окрестили Аламат «шестой супругой» предпринимателя.
Актуальные Новости 00:44
Политика

Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову

Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru вчера в 11:56
Футбол

Слуцкий ввел в казанском «Рубине» систему штрафов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что вводит для игроков казанского клуба систему штрафов.
Московский Комсомолец 01:00
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Российская газета вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения

Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Дни24 вчера в 06:00
Общество

Мэр Миасса похвастался школьными туалетами без перегородок

Газета.Ru 03:01
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись 15 машин

"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:39
Происшествия

Мосгорсуд пересмотрит дело об авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

Второй Кассационный суд общей юрисдикции отменил решение и направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело об авиакатастрофе Ту-154, произошедшей под Сочи в 2016 году, сообщил РАПСИ адвокат Игорь Трунов.
РАПСИ 04:20
Происшествия

Трубопровод прорвало в Барнауле, вода подтопила улицу

На месте аварии работают коммунальщики и сотрудники ГИБДД, регулирующие движение транспорта на месте выхода воды.
Интерфакс - Россия 04:20
Гаджеты

Новые быстрые модели iPhone 5G выйдут в 2020 году

Аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо заявил, что самые быстрые из моделей iPhone с поддержкой 5G выйдут в 2020 году.
iReactor 03:19
Общество

Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года

Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
REGNUM 01:59
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Гаджеты

Флагман Samsung Galaxy S20 Ultra удивляет производительностью

Samsung представит линейку смартфонов Galaxy S20 только в следующем месяце, однако в Сети уже появились результаты тестирования флагманской модели, которая будет выпущена под названием Samsung Galaxy S20 Ultra.
iXBT.com 02:28
Финансы

Курс доллара снизился до 61,05 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
ТАСС 02:04
Как работают Яндекс.Новости?
Корейский кризисБольше новостей по теме
Главное