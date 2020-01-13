Политика

ИзвестияИзвестияСША предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил в воскресенье, 12 января, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью изданию Axios.
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с чего всё началось
"Мы связались с северокорейцами и сообщили им, что хотели бы возобновить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз проводились в начале октября", - сказал он в интервью изданию Axios
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РИА Новостивчера в 18:17

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США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

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RT на русскомвчера в 18:22

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Российская газетавчера в 18:38
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