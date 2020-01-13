Политика

ИзвестияИзвестияСША предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил в воскресенье, 12 января, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью изданию Axios.
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"Мы связались с северокорейцами и сообщили им, что хотели бы возобновить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз проводились в начале октября", - сказал он в интервью изданию Axios
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РИА Новостивчера в 18:17

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Вашингтон предложил Пхеньяну возобновить переговоры в Стокгольме

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США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Коммерсантъвчера в 19:09

США предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме

РИА Новостивчера в 18:17

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Lenta.ruвчера в 18:28

США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры

RT на русскомвчера в 18:22

США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры в Стокгольме

ТАССвчера в 18:33
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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