Политика
ИзвестияСША предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил в воскресенье, 12 января, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью изданию Axios.
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с чего всё началось
"Мы связались с северокорейцами и сообщили им, что хотели бы возобновить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз проводились в начале октября", - сказал он в интервью изданию Axios.РИА Новости18:17
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