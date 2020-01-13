с чего всё началось

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил в воскресенье, 12 января, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью изданию Axios.

Происшествия Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.

Происшествия В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.

Происшествия На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре.

Гаджеты Представлен первый ноутбук с семью экранами Компания Expanscape объявила о создании первого в мире ноутбука с семью дисплеями. Они имеют различные диагонали и разрешение.

Происшествия СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".

Общество FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.

Футбол «Реал» выиграл Суперкубок Испании "Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.

Общество В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.

Киберспорт Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января Riot Games объявила, что открытое тестирование Legends of Runeterra — коллекционной карточной игры во вселенной League of Legends — начнётся на РС уже 24 января в 20:00 МСК.

Происшествия В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.

Футбол «Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым В настоящий момент московский клуб выбирает между двумя кандидатами: форвардом «Млада-Болеслава» Николаем Комличенко и нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым.

Общество Карлос Гон хочет передать материалы своего дела независимым юристам Бывший глава Nissan Карлос Гон, в конце декабря бежавший из Японии, в интервью «Асахи симбун» заявил, что готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов.