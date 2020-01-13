Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Северной Корее с предложением возобновить переговоры в Стокгольме, которые последний раз состоялись в октябре, сообщил Axios помощник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
"Мы связались с северокорейцами и сообщили им, что хотели бы возобновить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз проводились в начале октября", - сказал он в интервью изданию Axios
.
РИА Новостивчера в 18:17

Подробнее о событии

США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Коммерсантъвчера в 19:09

США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Известиявчера в 18:42

США предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме

РИА Новостивчера в 18:17

США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры в Стокгольме

ТАССвчера в 18:33

Вашингтон предложил Пхеньяну продолжить переговоры в Стокгольме

Московский Комсомолецвчера в 18:29

США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры

RT на русскомвчера в 18:22

США предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме

Российская газетавчера в 18:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

OAnews 11 января в 12:02
Политика

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС вчера в 19:22
Общество

В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

Интерфакс 00:45
Хоккей

«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы», Гусев набрал 1 очко

«Дэвилз» выиграли 2-й матч подряд и прервали победную серию «Лайтнинг», которая насчитывала 10 встреч.
Sport24.ru вчера в 21:39
Общество

Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров

Федеральное правительство Австралии выделит около $35 млн на восстановление дикой природы страны после лесных пожаров.
RT на русском вчера в 22:51
Кино

Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему

Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
ИА InterMedia 10 января в 04:00
Общество

Ринат Абдуллин покидает должность руководителя исполкома Челнов

Бизнесмены Челнов требовали снять Абдуллина с поста руководителя исполкома. По их словам, чиновник годами «динамил» предпринимателей .
Kazanfirst.ru 11 января в 08:30
Политика

В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Российская газета 01:11
Политика

Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
РИА Новости вчера в 22:44
Армия и оружие

В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО

РИА Новости вчера в 21:14
Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Lenta.ru 00:28
Общество

В новой пенсионной системе нашли очередной недостаток

Гарантированный пенсионный план (ГПП), разработанный Минфином РФ, предлагает гражданам менее выгодные условия получения пенсий.
URA.Ru вчера в 23:37
Общество

В России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 11 января в 15:43
Здоровье

Вспышка кори в Заринске не подтвердилась

Два случая кори, с подозрением на которую в Заринске на новогодних праздниках в больницу попали два человека, не подтвердились.
Толк вчера в 23:11
Политика

Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
Известия вчера в 18:04
Происшествия

Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром в Москву из-за неисправности, рейс перенесли, сообщила пресс-служба аэропорта.
РИА Новости вчера в 23:48
Здоровье

В Якутии из-за вспышки кори было заказано еще 40 тысяч доз вакцин

Для нужд Якутии заказано дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
Накануне.Ru 11 января в 04:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу "План Б", хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню "Лайкер".
Вокруг ТВ вчера в 07:50
Космос

В подготовке экипажей МКС выявили проблемы

РИА Новости 11 января в 19:06
Политика

Путин в шутку предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

ФАН вчера в 08:17
Происшествия

В Приморье осужденного нашли мертвым в колонии

Как сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК, по факту смерти проводится проверка.
РИА Новости вчера в 20:09
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Российская газета вчера в 16:23
Происшествия

Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину

Сбитой сегодня, в свой день рождения, в центре Москвы актрисе, режиссеру и телеведущей Ренате Литвиновой наложили швы на лицо.
Российская газета вчера в 13:10
Киберспорт

Зритель майнора в Буковеле сделал девушке предложение

Cyber.sports.ru вчера в 12:55
Футбол

Полузащитником «Спартака» заинтересовался клуб Английской премьер-лиги

Говорит Москва 00:06
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
РБК 00:00
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой

Тринадцатилетняя девочка, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, самостоятельно вернулась домой, сообщает в понедельник пресс-служба городского УМВД.
РИА Новости 00:38
Общество

В Благовещенске эвакуируют учебные учреждения

КП - Благовещенск вчера в 20:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное