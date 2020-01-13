Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме

Соединенные Штаты обратились к Северной Корее с предложением возобновить переговоры, которые были остановлены в октябре, заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен.
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"Мы связались с северокорейцами и сообщили им, что хотели бы возобновить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз проводились в начале октября", - сказал он в интервью изданию Axios
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