Политика
РИА НовостиСША предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме
Соединенные Штаты обратились к Северной Корее с предложением возобновить переговоры, которые были остановлены в октябре, заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен.
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с чего всё началось
"Мы связались с северокорейцами и сообщили им, что хотели бы возобновить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз проводились в начале октября", - сказал он в интервью изданию Axios.РИА Новости18:17
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