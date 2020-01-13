с чего всё началось

Соединенные Штаты обратились к Северной Корее с предложением возобновить переговоры, которые были остановлены в октябре, заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен.

Общество Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.

Общество Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.

Происшествия СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.

Кино В сеть вышел финальный трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби За месяц до премьеры студия Warner Bros. обнародовала финальный трейлер кинокомикса с Марго Робби «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», наглядно демонстрирующий ранее скрытый экшн-потенциал картины и каноническую маску готэмского мафиози Романа Сиониса, в исполнении Юэна МакГрегора.

Экономика Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11% Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.

Происшествия В Ростове-на-Дону без вести пропали двое детей В Ростове-на-Дону полицейские ищут детей, которые пропали во время прогулки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД РФ по региону.

Политика В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Политика Климкин назвал Украину сырьевым придатком Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.