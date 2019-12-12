Общество
ИзвестияСША предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары
Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
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Политика
Путин рассказал, каким для него был 2019 год
Футбол
Уткин назвал отстранение Гинера от футбола последним предупреждением
Сегодня комитет по этике принял решение отстранить Гинера от футбола на три месяца после жесткой критики последнего в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после игры с «Краснодаром».
Политика
Джонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
Политика
КПРФ призвала к отставке Путина и Медведева из-за снятия с поста губернатора Левченко
В КПРФ в связи со сложившейся ситуацией хотят, что в отставку подали сразу два высших лица страны: президент Владимир Путина и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Общество
В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых
Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.
Политика
Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний
Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Политика
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций
Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Общество
БДК «Петр Моргунов» вышел в море на испытания
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, начал заводские ходовые испытания в полигонах на Балтийском море.
Происшествия
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Музыка
Верка Сердючка выпустила трек Make It Rain Champagne
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, презентовал новый трек Make It Rain Champagne («Сделай дождь из шампанского»).
Общество
Песков оценил данные Росстата по численности населения
Как стало известно ранее, естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Происшествия
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Еще один комитет в рамках импичмента утвердил обвинения против Трампа
Судебный комитет палаты представителей США проголосовал за обе статьи, по которым президенту страны Дональду Трампу грозит импичмент.
Политика
Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»
Президент России Владимир Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз».
Биатлон
Россиянка Миронова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону
Экономика
Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей.
Хоккей
Кровавое окончание матча в Канаде: хоккеисту распороли ногу коньком
Энергетика
Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину
Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»
Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
Общество
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Технологии
В экипировку солдат вскоре может войти экзоскелет
Политика
Путин поручил перейти от бумажных к электронным документам в медицине
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход от бумажных документов в медицине к электронным, сообщает пресс-служба Кремля.
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции.
Политика
Брекзит и шотландская независимость: что решили выборы в Британии
За полгода Джонсон сумел решить проблему Брекзита, которая похоронила карьеры двух его предшественников, при этом не пойдя на серьезные уступки и превозмогая постоянное сопротивление Палаты общин.
Политика
Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину
Корреспондента российского телеканала НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой не пустили на территорию Украины при попытке въехать в страну через аэропорт «Борисполь» в Киеве.
Шоу-бизнес
В Москве умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Дата и место похорон пока не определены. Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко.
Политика
Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила
В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.