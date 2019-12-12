Общество

ИзвестияИзвестияСША предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары

Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
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Трамп опроверг информацию о готовности вдвое сократить пошлины на китайские товары

ТАСС09:36

США предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары

Известиявчера в 11:24

Китай купит сельхозпродукцию США на $50 млрд в обмен на снижение пошлин

Вести.Финанс01:56

США предложили снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров

ГЛАС.RUвчера в 12:56

Трамп назвал враньём новость о снижении пошлин для Китая в два раза

REGNUM10:35

СМИ: США предложили вдвое снизить пошлины на импорт товаров из КНР на $360 млрд

ПРАЙМвчера в 11:55

Трамп опроверг сообщения о сокращении пошлин на китайские товары в два раза

Аргументы и Факты10:50
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Политика

Путин рассказал, каким для него был 2019 год

Вечерняя Москва 10:54
Футбол

Уткин назвал отстранение Гинера от футбола последним предупреждением

Сегодня комитет по этике принял решение отстранить Гинера от футбола на три месяца после жесткой критики последнего в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после игры с «Краснодаром».
ProstoProSport 06:14
Происшествия

СК опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве девушек на Урале

РИА Новости 09:19
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 01:38
Политика

КПРФ призвала к отставке Путина и Медведева из-за снятия с поста губернатора Левченко

В КПРФ в связи со сложившейся ситуацией хотят, что в отставку подали сразу два высших лица страны: президент Владимир Путина и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Росбалт 09:32
Общество

В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых

Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.
РИА Новости 08:40
Политика

Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
RT на русском 10:40
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Политика

Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Lenta.ru 08:14
Общество

БДК «Петр Моргунов» вышел в море на испытания

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, начал заводские ходовые испытания в полигонах на Балтийском море.
Российская газета 10:32
Происшествия

Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
RT на русском 09:34
Музыка

Верка Сердючка выпустила трек Make It Rain Champagne

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, презентовал новый трек Make It Rain Champagne («Сделай дождь из шампанского»).
Культуромания 09:20
Общество

Песков оценил данные Росстата по численности населения

Как стало известно ранее, естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Газета.Ru 06:02
Происшествия

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:25
Политика

Еще один комитет в рамках импичмента утвердил обвинения против Трампа

Судебный комитет палаты представителей США проголосовал за обе статьи, по которым президенту страны Дональду Трампу грозит импичмент.
Росбалт 10:41
Политика

Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»

Президент России Владимир Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз».
МИР 24 10:06
Биатлон

Россиянка Миронова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону

Аргументы и Факты 08:01
Экономика

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей.
RT на русском 11 декабря в 14:53
Хоккей

Кровавое окончание матча в Канаде: хоккеисту распороли ногу коньком

Комсомольская правда 07:40
Энергетика

Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину

Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года.
Lenta.ru 09:18
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
REGNUM 00:57
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 07:37
Технологии

В экипировку солдат вскоре может войти экзоскелет

Российская газета вчера в 06:49
Политика

Путин поручил перейти от бумажных к электронным документам в медицине

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход от бумажных документов в медицине к электронным, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 09:25
Финансы

Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 06:54
Политика

Брекзит и шотландская независимость: что решили выборы в Британии

За полгода Джонсон сумел решить проблему Брекзита, которая похоронила карьеры двух его предшественников, при этом не пойдя на серьезные уступки и превозмогая постоянное сопротивление Палаты общин.
Московский Комсомолец 08:35
Политика

Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину

Корреспондента российского телеканала НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой не пустили на территорию Украины при попытке въехать в страну через аэропорт «Борисполь» в Киеве.
Lenta.ru 10:54
Шоу-бизнес

В Москве умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Дата и место похорон пока не определены. Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко.
Говорит Москва 04:25
Политика

Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила

В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Sputnik Таджикистан 10:45
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
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