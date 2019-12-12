Общество

ГЛАС.RUГЛАС.RUСША предложили снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров

Американская сторона предложила КНР снизить в два раза действующие пошлины на импорт китайских товаров объемом 360 млрд. долларов. Кроме того, предлагают отменить введение новых пошлин, которые должны вступить в силу уже 15 декабря. Об этом сообщают американские СМИ.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

WSJ: Федеральная торговая комиссия США планирует подать в суд на Facebook

ТАСС19:18

США предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары

Известия11:24

США предложили снизить пошлины на импорт из Китая в 2 раза

Вести.Финанс11:46

США предложили КНР снизить пошлины на экспорт товаров

Pravda.Ru13:16

США предложили снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров

ГЛАС.RU12:56

СМИ: США предложили вдвое снизить пошлины на импорт товаров из КНР на $360 млрд

ПРАЙМ11:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
Политика

Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя

Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
РБК 10:59
Шоу-бизнес

Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет

В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Канал 7+ 06:00
Политика

Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах

По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
RT на русском 17:34
Экономика

Нацпроекты подорожают почти на 400 млрд рублей

До 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше, следует из презентации Минфина, с которой 12 декабря ознакомились «Известия».
Известия 13:00
Общество

В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Вести.Ru 10:03
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк резко негативно отреагировали на растиражированную желтой прессой новость о развитии у актрисы правостороннего паралича.
ИнфоСМИ 13:52
Футбол

Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»

После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
Спорт-Экспресс 04:00
Шоу-бизнес

Опухшую Елену Корикову обвинили в пластике

Елена не стала игнорировать едкие замечания хейтеров и даже пригрозила судом одной подписчице, которая обвинила ее в использовании филлеров и ботокса.
StarHit.ru 08:00
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском 17:16
Политика

Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
РИА Новости 06:14
Происшествия

В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности

Российская газета 08:57
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском вчера в 06:50
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
FightTime.ru 15:17
Общество

Госдума вернула курилки в аэропорты

Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Вести.Ru 06:23
Кино

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Inc-news.ru 10 декабря в 05:45
Космос

Российский «Орел» оказался слишком тяжелым для Луны

Радио Sputnik 19:00
Происшествия

Экс-мэра Челябинска арестовали на два месяца

РБК 08:04
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 08:05
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБК 05:00
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Авто

АвтоВАЗ выпустит новое поколение Lada Granta в 2021 году

Самый востребованный российский бестселлер в мире автомобилей – Lada Granta – через год выйдет в новом поколении.
AvtoVolgograda.ru 10 декабря в 02:28
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до шести

Не менее шести человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
RT на русском 10 декабря в 06:06
Общество

Какие елки украшают улицы Рязани: составили список зеленых красавиц

В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
Pro Город Рязань 10 декабря в 09:22
Финансы

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5%

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Яков Смолий.
Известия 07:50
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Шоу-бизнес

Супруг ростовчанки Костенко призвал подписчиков к героизму

Многие пользователи в комментариях предположили, что эти слова писала Анастасия Костенко.
Rostov gazeta 09 декабря в 23:52
Киберспорт

Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Чемпионат 14:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное