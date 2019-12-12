Общество
ГЛАС.RUСША предложили снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров
Американская сторона предложила КНР снизить в два раза действующие пошлины на импорт китайских товаров объемом 360 млрд. долларов. Кроме того, предлагают отменить введение новых пошлин, которые должны вступить в силу уже 15 декабря. Об этом сообщают американские СМИ.
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В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
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По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
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Нацпроекты подорожают почти на 400 млрд рублей
До 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше, следует из презентации Минфина, с которой 12 декабря ознакомились «Известия».
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Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
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Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
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Близкие Анастасии Заворотнюк резко негативно отреагировали на растиражированную желтой прессой новость о развитии у актрисы правостороннего паралича.
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Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»
После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
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Опухшую Елену Корикову обвинили в пластике
Елена не стала игнорировать едкие замечания хейтеров и даже пригрозила судом одной подписчице, которая обвинила ее в использовании филлеров и ботокса.
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
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Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2
Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
Происшествия
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
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Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона
Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Кино
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Космос
Российский «Орел» оказался слишком тяжелым для Луны
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Авто
АвтоВАЗ выпустит новое поколение Lada Granta в 2021 году
Самый востребованный российский бестселлер в мире автомобилей – Lada Granta – через год выйдет в новом поколении.
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Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до шести
Не менее шести человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
Общество
Какие елки украшают улицы Рязани: составили список зеленых красавиц
В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
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Политика
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Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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Супруг ростовчанки Костенко призвал подписчиков к героизму
Многие пользователи в комментариях предположили, что эти слова писала Анастасия Костенко.
Киберспорт
Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту
Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.