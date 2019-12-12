Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUСША предложили снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров

Американская сторона предложила КНР снизить в два раза действующие пошлины на импорт китайских товаров объемом 360 млрд. долларов. Кроме того, предлагают отменить введение новых пошлин, которые должны вступить в силу уже 15 декабря. Об этом сообщают американские СМИ.
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WSJ: США готовы вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью около $360 млрд

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СМИ: США предложили вдвое снизить пошлины на импорт товаров из КНР на $360 млрд

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