Экономика

ИзвестияИзвестияСША предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары

Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
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WSJ: США готовы вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью около $360 млрд

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СМИ: США предложили вдвое снизить пошлины на импорт товаров из КНР на $360 млрд

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:20, Ашберн
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