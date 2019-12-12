Экономика
ИзвестияСША предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары
Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
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Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Транспорт
Движение по новому участку Южной рокады открыли в Москве
В Москве в четверг открылся новый участок Южной рокады, Южная рокада является одной из четырех новых хордовых магистралей столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
Футбол
Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»
Ригони провел за «Сампдорию» 10 матчей и сделал одну голевую передачу. В прошлом сезоне хавбека досрочно вернула из аренды «Аталанта».
Музыка
Билан отказался петь на шоу «Евровидения» из-за участия Лазарева
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Политика
Зеленский выступил за изменение условий Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за изменение Минских соглашений, в частности условий контроля над границей.
Политика
Пристайко заявил о готовности Киева к компромиссам при обмене пленными
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов идти на серьёзные компромиссы по вопросу об обмене удерживаемыми людьми.
Политика
Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян
Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
Здоровье
Врач объяснил, почему российские мужчины долго не живут
Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев объяснил, почему в России после выхода на пенсию женщины живут в среднем 22,6 года, а мужчины — всего 7,5 года.
Политика
Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя
Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
Футбол
Российские клубы провалились в еврокубках
Российские клубы крайне неудачно выступили в футбольных еврокубках.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
13 декабря в Туле водку выпьешь зря
Не рекомендуется завтра выпивать водку, сплетничать и сквернословить.
Происшествия
Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Общество
Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск
Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Здоровье
Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Программу госгарантий бесплатной медицинской помощи в России на ближайшие три года утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
Политика
Зеленский поставил задачу найти заказчика убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил следствие за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу назвать в ближайшее время заказчика преступления.
Авто
Представлен новый Mercedes-Benz GLA
Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
Политика
США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем
США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Здоровье
Тест со стулом позволит выявить рак легких
Жителям Российской Федерации врачи рассказали, как определить рак легких с помощью стула.
Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.