Экономика

ИзвестияИзвестияСША предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары

Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
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WSJ: США готовы вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью около $360 млрд

ТАСС10:34

США предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары

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Метод кнута и пряника: США предложили Китаю торговую войну и мир

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США предложили снизить пошлины на импорт из Китая в 2 раза

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США предложили снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров

ГЛАС.RU12:56

СМИ: США предложили вдвое снизить пошлины на импорт товаров из КНР на $360 млрд

ПРАЙМ11:55
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:41, Ашберн
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Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян

Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
РИА Новости 13:25
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Врач объяснил, почему российские мужчины долго не живут

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев объяснил, почему в России после выхода на пенсию женщины живут в среднем 22,6 года, а мужчины — всего 7,5 года.
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Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя

Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
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Российские клубы провалились в еврокубках

Российские клубы крайне неудачно выступили в футбольных еврокубках.
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия вчера в 16:59
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13 декабря в Туле водку выпьешь зря

Не рекомендуется завтра выпивать водку, сплетничать и сквернословить.
Молодой коммунар 15:27
Происшествия

Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова

Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Российская газета 13:29
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Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
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Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
RT на русском 15:54
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Программу госгарантий бесплатной медицинской помощи в России на ближайшие три года утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Осетия-Ирыстон 10 декабря в 03:01
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Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
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Зеленский поставил задачу найти заказчика убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил следствие за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу назвать в ближайшее время заказчика преступления.
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Представлен новый Mercedes-Benz GLA

Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
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США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
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Тест со стулом позволит выявить рак легких

Жителям Российской Федерации врачи рассказали, как определить рак легких с помощью стула.
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Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
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Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
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