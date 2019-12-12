Общество

ИзвестияИзвестияСША предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары

Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
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Трамп опроверг информацию о готовности вдвое сократить пошлины на китайские товары

ТАСС09:36

США предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары

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Китай купит сельхозпродукцию США на $50 млрд в обмен на снижение пошлин

Вести.Финанс01:56

США подтвердили снижение пошлин на товары из Китая

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США предложили снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров

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СМИ: США предложили вдвое снизить пошлины на импорт товаров из КНР на $360 млрд

ПРАЙМвчера в 11:55

Трамп опроверг сообщения о сокращении пошлин на китайские товары в два раза

Аргументы и Факты10:50
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

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Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой стал российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший 4 (3+1) очка в матче против "Сан-Хосе Шаркс" (6:3).
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Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

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Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован

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Соловьев назвал слова Зеленского о журналистах из России «трепом»

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Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

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Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
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Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла

Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
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Новый кросс-седан Citroen C3L готовится к появлению на авторынке

Готовящаяся к выходу новинка является кросс-хэтчбеком с дополнительным хвостом-багажником.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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США и Китай договорились о торговом перемирии

Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Lenta.ru 11:04
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Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
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В МЧС заявили, что ангар в Санкт-Петербурге, в котором произошло возгорание, частично обрушился.
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Новый седан Kia Optima появился у дилеров

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Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
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Нападающий ПСЖ Неймар намерен снова судиться с «Барселоной».
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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