Политика
ИзвестияСША предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары
Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
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Футбол
«Крузейро» не выкупит Педро Рошу у «Спартака»
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко боится лишиться родительской любви
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр боится лишиться родительской любви.
Авто
Дилеры анонсировали предновогодние скидки на автомобили
Отмечается, что размер скидки будет зависеть от того, имеется ли на данную модель авто поддержка от производителя, насколько долго машина стоит на складе дилера, а также от структуры сделки.
Политика
Муж Скабеевой выгнал украинского политолога из студии шоу «России 1»
Журналист Евгений Попов, являющийся мужем и соведущим Ольги Скабеевой, выгнал из студии шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» украинского публициста и политолога Андрея Окару.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры о транзите газа в Вене
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры о сотрудничестве в газовой сфере в Вене.
Общество
Продажи iPhone в Китае упали в ноябре на 35 %
Уровень продаж новых Apple iPhone в Китае по итогам ноября этого года упал более чем на 35 %.
Экономика
Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%
Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Политика
В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России
В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Политика
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
Обновление: президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold уже установил рекорд по продажам
Первый массово доступный смартфон со сгибающимся экраном Samsung Galaxy Fold был представлен в феврале этого года и должен был выйти весной, однако из-за конструктивных недостатков релиз смартфона задержался до осени этого года.
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Киберспорт
Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall
Первой игрой в стартовой линейке PlayStation 5 станет Godfall. Такой анонс сделали на церемонии The Game Awards 2019.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки мужчину
Сотрудники МЧС достали из Москвы-реки человека, который упал в воду у Большого Каменного моста.
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии
Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции
В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
Общество
Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России
В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
Фигурное катание
Загитова объявила о приостановке карьеры
Происшествия
В Петербурге частично обрушился горящий ангар
В МЧС заявили, что ангар в Санкт-Петербурге, в котором произошло возгорание, частично обрушился.
Энергетика
Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину
Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года.
Общество
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Политика
ДНР оценила стремление Украины получить контроль над границей с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о стремлении получить контроль над границей с Россией с помощью изменения минских соглашений.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Гаджеты
Специалисту ASRock удалось установить в плату потребительского класса терабайт оперативной памяти
Источник изображения: Twitter, ASRock Japan Ник Ши (Nick Shih), который в ASRock отвечает за оптимизацию быстродействия, в ходе эксперимента установил в материнскую плату X299 Taichi CLX восемь модулей типа LRDIMM производства Hynix объёмом по 128 Гбайт каждый.