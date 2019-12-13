Политика
ИзвестияСША предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары
Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
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СМИ: США предложили вдвое снизить пошлины на импорт товаров из КНР на $360 млрд
ПРАЙМ12 декабря в 11:55
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