Политика

ИзвестияИзвестияСША предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары

Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Трамп посоветовал WSJ найти «источник сливов получше»

RT на русскомвчера в 09:49

США предложили снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров

ГЛАС.RU12 декабря в 12:56

США и Китай близки к заключению торгового соглашения

Ведомостивчера в 08:31

Китай купит сельхозпродукцию США на $50 млрд в обмен на снижение пошлин

Вести.Финансвчера в 01:56

Трамп опроверг информацию о готовности вдвое сократить пошлины на китайские товары

ТАССвчера в 09:36

СМИ: США предложили вдвое снизить пошлины на импорт товаров из КНР на $360 млрд

ПРАЙМ12 декабря в 11:55

США предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары

Известия12 декабря в 11:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости вчера в 15:50
Общество

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия

После пожара в тюменском наркодиспансере госпитализированы 12 человек

Вести.Ru 01:42
Общество

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве в связи с ветром.
Вечерняя Москва 01:19
Политика

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Накануне.Ru вчера в 05:58
Хоккей

Ковальчук расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом» 15 декабря

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук покинет клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Спорт день за днем 01:34
Хоккей

Панарин сделал первый хет-трик за «Рейнджерс»

Панарин стал первым с сезона-2009/10 игроком "Рейнджерс", набравшим 40 и более очков в 31 матче со старта сезона.
Российская газета вчера в 02:20
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
RT на русском 00:09
Общество

Минюст РФ хочет изменить правила взыскания долгов

Министерство юстиции Российской Федерации опубликовало проект закона, в котором предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан.
REGNUM 01:44
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

Lenta.ru 00:06
Общество

Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео

VSE42.RU 12 декабря в 22:56
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по выбору блюд и напитков на Новый год

Век вчера в 06:50
Политика

ЛНР требует от Киева согласования поправок в конституцию с Донбассом

Луганская народная республика требует от Киева согласовать с Донбассом (ДНР и ЛНР) поправки в конституцию Украины.
News.ru 01:59
Космос

Россия и Япония разработают лунного робота

НПО "Андроидная техника" (разработчик побывавшего в космосе "Федора") планирует совместно с японскими коллегами из компании GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны.
ТАСС вчера в 19:50
Общество

Более 10 тыс. российских школ запретили мобильные телефоны на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева назвала количество школ, в которых запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках.
REGNUM 00:32
Происшествия

Пожар в ангаре в Петербурге ликвидировали

Пожар в Санкт-Петербурге, где в пятницу вечером загорелся ангар на площади 2,2 тыс. кв. м, ликвидирован.
ТАСС вчера в 23:35
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
РИА Новости вчера в 16:03
Армия и оружие

Силы Хафтара пошли на штурм Триполи: ПВО сбила турецкий ударный БПЛА

Вестник Мордовии вчера в 15:17
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

RT на русском 01:56
Наука

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

РБК вчера в 23:55
Спорт

WADA не лишит Россию права на проведение Евро-2020

Россия сможет принять у себя Чемпионат Европы по футболу в 2020 году, несмотря на санкции, наложенные исполкомом Всемирного антидопингового агентства.
Комсомольская правда вчера в 12:28
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru вчера в 07:26
Спорт

Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу

Pravda.Ru вчера в 05:24
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru 11 декабря в 17:15
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Woman.ru вчера в 05:15
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Наша версия 11 декабря в 11:03
Общество

В Лондоне перенесли заседание суда по экстрадиции Ассанжа

Заседание магистратского суда района Вестминстер в Лондоне по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа перенесено на 19 декабря, поскольку подсудимый не смог ознакомиться с материалами дела из-за технических проблем, соответствующее решение в пятницу вынес судья по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 06:01
Политика

Газовая война и миллиарды для посредников тормозят переговоры с Россией по транзиту газа

Что обсуждали по газу в Париже и каким будет транзит Официальная информация, которую озвучили по результатам переговоров по газу крайне скупа.
Голос Правды 11 декабря в 03:07
Футбол

Педро Роша может перейти во «Фламенго»

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
Евро-футбол.ру вчера в 16:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное