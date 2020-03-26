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ВедомостиВедомостиСША предложили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам страны в наркотерроризме, сообщает Reuters. Американские власти также предложили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщение
 размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.
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