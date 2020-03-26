Коронавирус
ВедомостиСША предложили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам страны в наркотерроризме, сообщает Reuters. Американские власти также предложили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщение размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.РБКвчера в 14:07
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Посольство РФ в Венесуэле оценило заявление США об участии Мадуро в наркоторговле
Интерфаксвчера в 16:24
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Яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты
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Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
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«Серьезная тема»: Александр Кержаков высказался о пандемии коронавируса в России
Александр назвал коронавирус «серьезной темой» и подчеркнул, что в стране каждый день заражаются все больше людей.
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