Общество

ГЛАС.RUГЛАС.RUСША предложили снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров

Американская сторона предложила КНР снизить в два раза действующие пошлины на импорт китайских товаров объемом 360 млрд. долларов. Кроме того, предлагают отменить введение новых пошлин, которые должны вступить в силу уже 15 декабря. Об этом сообщают американские СМИ.
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