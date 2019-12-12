Общество
ГЛАС.RUСША предложили снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров
Американская сторона предложила КНР снизить в два раза действующие пошлины на импорт китайских товаров объемом 360 млрд. долларов. Кроме того, предлагают отменить введение новых пошлин, которые должны вступить в силу уже 15 декабря. Об этом сообщают американские СМИ.
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Общество
На Сахалине 31 декабря объявили выходным днём
В документе говорится, что руководителям организаций и учреждений всех форм собственности рекомендовано перенести рабочий день с 31 декабря на 28 декабря.
Футбол
Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА
Россия по итогам группового раунда розыгрыша футбольных еврокубков в сезоне-2019/20 потеряла шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), показав худший результат за последние 17 сезонов.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Армия и оружие
Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Общество
Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 тысяч 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
Происшествия
Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушен, причины возгорания устанавливает комиссия.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Происшествия
«Рабовладельцы» из Кузбасса получили 4 и 3,5 года колонии
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Общество
Органы опеки подали иск против родителей живущей в больнице девочки
Исковое заявление против родителей девочки, на протяжении пяти лет живущей в столичном перинатальном центре, подали органы опеки и попечительства в Москве.
Футбол
Александр Медведев назвал поражение «Зенита» в ЛЧ «фиаско»
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о проигрыше команды «Бенфике» и ее вылете из Лиги чемпионов.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Политика
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Иркутск
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Иркутск 13 декабря.
Политика
Джонсон подтвердил выход Великобритании из ЕС 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после победы Консервативной партии на выборах в парламент королевства, которые прошли днем ранее, ничто не помешает стране осуществить Brexit.
Здоровье
Пять знаков зодиака – долгожителей
Астрологи предложили свое видение секрета долголетия и назвали пять знаков зодиака, которые живут дольше остальных.
Происшествия
Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве
На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Власти Москвы сообщили о здоровье журналиста Виноградова до смерти
Журналист газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов ставил себе неизвестные уколы, из-за воспаления на месте которых его прооперировали за несколько дней до вызова скорой, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Политика
АдГ обвинила Меркель в «капитуляции» перед США по газовому вопросу
По словам Котре, правительство Ангелы Меркель должно было изо всех сил защищать «Северный поток-2», но вместо этого «Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», заявляет депутат.
Общество
Россиян предупредили о рисках переутомления на работе
Испытывающие переутомление на работе россияне рискуют получить заболевания органов зрения, а также эндокринной и сердечно-сосудистой системы.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Культура
Симоньян оценила слова Стоуна о доверии к RT
Экономика
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Экономика
Дмитрий Медведев выделил Алтайскому краю 40 млн рублей
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства России, 71 субъект получит 5 миллиардов рублей.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
Медики выявили в крови у доставленного в больницу в Москве с подозрением на менингит ребенка следы наркотиков.
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.