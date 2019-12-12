Общество
ГЛАС.RUСША предложили снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров
Американская сторона предложила КНР снизить в два раза действующие пошлины на импорт китайских товаров объемом 360 млрд. долларов. Кроме того, предлагают отменить введение новых пошлин, которые должны вступить в силу уже 15 декабря. Об этом сообщают американские СМИ.
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У Анастасии Волочковой диагностировали проблемы с головой
Политика
Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у двух банков
Центробанк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка".
Происшествия
Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано
Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
Общество
Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год
Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
Армия и оружие
Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Общество
России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения
Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Политика
В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России
Продление Евросоюзом антироссийских санкций еще на полгода не несет для РФ никаких угроз, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Игры
Microsoft анонсировал новый Xbox Series X
Корпорация Microsoft показала дизайн своей будущей игровой консоли Xbox Series X, запуск которой намечен к концу 2020 года.
Политика
Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании
По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Общество
Какие елки украшают улицы Рязани: составили список зеленых красавиц
В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Технологии
В России провели первый в мире голографический телемост
Первый в мире голографический телемост провели две телекоммуникационные компании - российская и китайская, передает ОТР.
Футбол
Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет
"Краснодар" проиграл "Хетафе" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф турнира.
Политика
Зеленский пообещал изменить минские соглашения
Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Кино
Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Авто
3 невероятно глупых ошибки водителей при прогреве салона авто в мороз
Присаживаясь в остывший за морозную зимнюю ночь автомобиль, любому водителю хочется, чтобы салон прогрелся, как можно быстрее.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Общество
Зима будет неоднородной, ожидаются волны холода
Волны холода ожидаются этой зимой, заявил научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд Роман Менделевич 12 декабря в интервью журналистам, сообщает «Российская газета».
Космос