Экономика
ГЛАС.RUСША предложили снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров
Американская сторона предложила КНР снизить в два раза действующие пошлины на импорт китайских товаров объемом 360 млрд. долларов. Кроме того, предлагают отменить введение новых пошлин, которые должны вступить в силу уже 15 декабря. Об этом сообщают американские СМИ.
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В Новой Зеландии обнаружили тела шести погибших при извержении вулкана
Политика
Ряд украинских земель может уйти под власть России, заявил Климкин
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Экономика
Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири
Здоровье
Врач рассказал, как лучше сбить температуру у ребенка
Если у детей есть белая лихорадка (бледная кожа и холодные руки), сбить можно и более низкую температуру, сказал «АиФ» врач-педиатр ГКБ № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.
Политика
Германия попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода «Северный поток-2».
Политика
Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко
В четверг, 12 декабря, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Политика
Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
Политика
США и КНР договорились об условиях торгового соглашения
Соединенные Штаты Америки договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Политика
Зеленский пообещал изменить минские соглашения
Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
Политика
Зеленский назвал ошибкой снятие с эфира его сериала в России
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой прекращение показа сериала «Слуга народа» на российском телевидении.
Экономика
Дмитрий Медведев выделил Омской области еще 90 млн рублей
В приложении к документу отмечается, что Новосибирская область получит трансферт 105 млн 480 тыс. 800 рублей, а Омская область — 89 млн 895 тыс. 600 рублей.
Происшествия
Во время пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный
Военный контрактной службы Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов".
Экономика
Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Политика
Евросоюз договорился по климату. Но без Польши
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повестке саммита ЕС, который начался в Брюсселе 12 декабря, есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Кино
Вышел финальный трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix выпустил финальный трейлер сериала «Ведьмак». Шоу появится на стриминговом сервисе уже 20 декабря.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Здоровье
В Якутии корью заболели уже 13 человек
В Якутии число заболевших корью увеличилось до 13 человек. Это данные регионального минздрава.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Экономика
Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства
Автор статьи отмечает, что такой результат является парадоксальным, поскольку предыдущие исследования других экономистов показали, что санкции скорее увеличивают неравенство в той стране, против которой они введены.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Авто
Skoda Karoq для России представлен официально
Российский офис Skoda презентовал новый для нашей страны компакт-кросс Karoq, выпускать который будут на предприятии Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Политика
Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах
По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.