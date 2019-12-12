Американская сторона предложила КНР снизить в два раза действующие пошлины на импорт китайских товаров объемом 360 млрд. долларов. Кроме того, предлагают отменить введение новых пошлин, которые должны вступить в силу уже 15 декабря. Об этом сообщают американские СМИ.

Политика Ряд украинских земель может уйти под власть России, заявил Климкин Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".

Здоровье Врач рассказал, как лучше сбить температуру у ребенка Если у детей есть белая лихорадка (бледная кожа и холодные руки), сбить можно и более низкую температуру, сказал «АиФ» врач-педиатр ГКБ № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.

Политика Зеленский пообещал изменить минские соглашения Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Экономика Дмитрий Медведев выделил Омской области еще 90 млн рублей В приложении к документу отмечается, что Новосибирская область получит трансферт 105 млн 480 тыс. 800 рублей, а Омская область — 89 млн 895 тыс. 600 рублей.

Политика Евросоюз договорился по климату. Но без Польши Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повестке саммита ЕС, который начался в Брюсселе 12 декабря, есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.

Общество Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.

Кино Вышел финальный трейлер сериала «Ведьмак» Netflix выпустил финальный трейлер сериала «Ведьмак». Шоу появится на стриминговом сервисе уже 20 декабря.

Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Экономика Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства Автор статьи отмечает, что такой результат является парадоксальным, поскольку предыдущие исследования других экономистов показали, что санкции скорее увеличивают неравенство в той стране, против которой они введены.

Общество День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.