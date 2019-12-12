Общество
Вести.ФинансСША предложили снизить пошлины на импорт из Китая в 2 раза
Представители США в переговорах с КНР предложили китайской стороне снизить действующие пошлины на импорт товаров из Китай объемом $360 млрд почти в 2 раза, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
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Происшествия
Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Стрельцов»
Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер фильма «Стрельцов» режиссёра Ильи Учителя.
Происшествия
Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер
Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
Политика
В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России
7 ноября Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть цели по устойчивому росту населения страны, отметив, что численность постоянного населения страны по данным на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Биатлон
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Происшествия
Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Политика
Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
Экономика
ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок
Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Происшествия
Суд отправил подозреваемую в убийстве Шеремета под домашний арест
Подозреваемую Яну Дугарь отправили под домашний арест.
Космос
Межзвездные нейтралы затормозили и подогрели солнечный ветер за орбитой Плутона
Астрономы подтвердили замедление и нагрев потока солнечного ветра за пределами орбиты Плутона, которые связаны с захватом межзвездных нейтралов.
Общество
Минюст признал иноагентами фонды «Генезис» и «Правовая инициатива»
Минюст внес в реестр иностранных агентов фонд социального развития "Генезис" и фонд "Правовая инициатива".
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Кино
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» выходит в прокат
Новогодняя комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» выходит в прокат в четверг, 12 декабря, накануне премьеры о фильме высказались главные герои картины, вспомнив про отсутствующего Александра Петрова.
Политика
Меркель: саммит ЕС единогласно решил продлить санкции против России
Прогресс заметен в урегулировании конфликта в Донбассе, но повода снимать санкции с России пока нет, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
На операционной системе Android приложения показывающие погоду, фонарики и гороскопы назвали небезопасными.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Нюша стала жертвой травли из-за фото в развратном купальнике
Певица Нюша стала жертвой травли в Сети после публикации фотографии, на которой изображена в чересчур откровенном купальнике, оголяющем интимные места.
Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Армия и оружие
Продлены испытания атомной подлодки «Казань»
Многоцелевые атомные подводные лодки «Новосибирск», «Казань», «Архангельск» и «Красноярск» являются субмаринами усовершенствованного проекта «Ясень-М» (885 М). Как заявил журналистам президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, испытания головной атомной субмарины модернизированного проекта 885 М («Ясень-М») «Казань» будут продлены.
Общество
Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тыс. рублей по иску «Мосгортранса»
Симоновский районный суд Москвы взыскал 657 тыс. рублей по иску ГУП "Мосгортранс" с организаторов несанкционированного митинга 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова.
Кино
Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» состоятся в один день
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Финансы
Курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 декабря, курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей.
Космос
Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле
Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.