Представители США в переговорах с КНР предложили китайской стороне снизить действующие пошлины на импорт товаров из Китай объемом $360 млрд почти в 2 раза, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

США предложили снизить пошлины на импорт из Китая в 2 раза

Футбол РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.

Политика В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России 7 ноября Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть цели по устойчивому росту населения страны, отметив, что численность постоянного населения страны по данным на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Политика Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.

Кино «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» выходит в прокат Новогодняя комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» выходит в прокат в четверг, 12 декабря, накануне премьеры о фильме высказались главные герои картины, вспомнив про отсутствующего Александра Петрова.

Политика Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.

Армия и оружие Продлены испытания атомной подлодки «Казань» Многоцелевые атомные подводные лодки «Новосибирск», «Казань», «Архангельск» и «Красноярск» являются субмаринами усовершенствованного проекта «Ясень-М» (885 М). Как заявил журналистам президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, испытания головной атомной субмарины модернизированного проекта 885 М («Ясень-М») «Казань» будут продлены.

Политика Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.

Космос Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.