Общество

Вести.ФинансВести.ФинансСША предложили снизить пошлины на импорт из Китая в 2 раза

Представители США в переговорах с КНР предложили китайской стороне снизить действующие пошлины на импорт товаров из Китай объемом $360 млрд почти в 2 раза, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
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